З початку війни з України виїхали понад 7 млн людей, - ООН
За даними агентства ООН у справах біженців, з початку війни кордон з України перетнули понад 7 мільйонів людей. Більше ніж 2 млн повернулись
Про це свідчать дані ООН.
Станом на 8 червня, було зафіксовано 7 023 559 перетинів кордону з України. В ООН зазначають, що в Європі зафіксовано 4,816,923 українців. Водночас тільки 3,204,047 біженців зареєструвались, щоб отримати тимчасовий захист. В Україну повернулись 2,313,717 людей.
В ООН повідомили, що найбільше біженців прийняли Польща, Росія та Молдова. Найменше біженців у Ліхтенштейні, Вірменії, Боснії і Герцеґовині, Мальті та Ісландії. В цих країнах є менше ніж тисяча українських громадян.
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