З початку війни з України виїхали понад 7 млн людей, - ООН

Про це свідчать дані ООН.

Станом на 8 червня, було зафіксовано 7 023 559 перетинів кордону з України. В ООН зазначають, що в Європі зафіксовано 4,816,923 українців. Водночас тільки 3,204,047 біженців зареєструвались, щоб отримати тимчасовий захист. В Україну повернулись 2,313,717 людей.

В ООН повідомили, що найбільше біженців прийняли Польща, Росія та Молдова. Найменше біженців у Ліхтенштейні, Вірменії, Боснії і Герцеґовині, Мальті та Ісландії. В цих країнах є менше ніж тисяча українських громадян.

3 червня кризовий координатор ООН заявив, що війна в Україні загрожує голодною кризою в країні та у всьому світі.

6 червня ми повідомляли, що у мережі шахраї розповсюджують інформацію про евакуацію з Маріуполя в Запоріжжя нібито із супроводом Червоного Хреста й ООН. За послугу вимагають гроші.

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