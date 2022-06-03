В Україні "допомоги та захисту" потребують 15,7 млн осіб, - ООН

Про це пише Sky News, з посиланням на кризового координатора ООН Аміна Авада.

За його словами щонайменше 15,7 мільйона людей в Україні зараз терміново потребують допомоги та захисту, і ця кількість зростає з кожним днем.

"Майже 14 мільйонів людей - третина населення - були змушені тікати від бойових дій, а ще 15-16 мільйонів залишилися вдома, але втратили засоби до існування", - зазначив представник ООН.

Коли настане зима, мільйони людей будуть у складній ситуації через руйнування електростанцій і паливних складів, сказав пан Авад на брифінгу для онлайн-медіа.

"100 днів війни, 100 днів страждань, спустошення, руйнувань у масових масштабах... Життя мільйонів були зруйновані", - додав Авад.

За його словами, завдяки гуманітарній допомозі отримали підтримку понад 1,5 мільйона людей, а до серпня їх може бути 8,7 мільйона, а до кінця року – 25 мільйонів.

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