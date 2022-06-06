У РНБО застерігають від шахраїв, які нібито евакуюють маріупольців із супроводом Червоного Хреста й ООН

Про це інформує в телеграмі Центр протидії дезінформації при РНБО.

"Через ряд телеграм-каналів шахраї поширюють фейк про евакуацію з Маріуполя в Запоріжжя, що нібито повинна проводитися під егідою ООН та Червоного Хреста.



Такі шахраї-перевізники пропонують надання платних послуг з перевезення на автомобілях, що начебто будуть долучатись до загальної евакуаційної колони. Для підвищення рівня довіри шахраї називають конкретні місце та дату (8 або 9 червня, район "Порт-Сіті"), надають телефонний номер (+38 (068) 327-95 96) та навіть посилаються на офіційний телеграм-канал радника міського голови м.Маріуполь Петра Андрющенка", - йдеться в повідомленні.

У РНБО наголошують, що ця інформація є фейковою і ніякої евакуації з Маріуполя нині не планується. Інформацію публікують виключно на офіційних джерелах.

6 червня, із Запоріжжя планують виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території.