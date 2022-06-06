Із Запоріжжя приватному транспорту дозволено виїхати на тимчасово окуповані території
Сьогодні, 6 червня, із Запоріжжя планують виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території
Про це інформує в телеграмі Запорізька обласна військова адміністрація.
Відомо, що черга автівок на поточний день, яка чекає дозволу на виїзд уже сформована.
"Сьогодні, 6 червня, планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру. Інформація щодо змін перетину лінії розмежування через безпекову ситуацію буде повідомлена додатково", - йдеться в повідомленні.
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