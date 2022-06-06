Про це інформує в телеграмі Запорізька обласна військова адміністрація.

Відомо, що черга автівок на поточний день, яка чекає дозволу на виїзд уже сформована.

"Сьогодні, 6 червня, планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру. Інформація щодо змін перетину лінії розмежування через безпекову ситуацію буде повідомлена додатково", - йдеться в повідомленні.

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