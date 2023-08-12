Масштабні лісові пожежі на Гаваях: загинули вже 67 людей

Про це повідомляє TheGuardian.

Влада округу Мауї заявила, що пожежа в колишній столиці острова Лахайні ще не локалізована, і кількість загиблих виросла до 67 в порівнянні з попереднім днем.

"Ці люди загинули просто неба, намагаючись втекти від вогню", - повідомив губернатор Гаваїв Джош Грін.

Враховуючи оновлену кількість загиблих, ця лісова пожежа стала наймасштабнішим стихійним лихом в історії штату. Також видання зазначає, що наразі ця катастрофа є другою за вартістю в історії штату.