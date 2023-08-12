Масштабні лісові пожежі на Гаваях: загинули вже 67 людей
Масштабні лісові пожежі продовжують вирувати на Гаваях. За останніми даними, загинуло вже щонайменше 67 людей
Про це повідомляє TheGuardian.
Влада округу Мауї заявила, що пожежа в колишній столиці острова Лахайні ще не локалізована, і кількість загиблих виросла до 67 в порівнянні з попереднім днем.
"Ці люди загинули просто неба, намагаючись втекти від вогню", - повідомив губернатор Гаваїв Джош Грін.
Враховуючи оновлену кількість загиблих, ця лісова пожежа стала наймасштабнішим стихійним лихом в історії штату. Також видання зазначає, що наразі ця катастрофа є другою за вартістю в історії штату.
- На одному з найбільших островів Гавайського архіпелагу, Мауї, популярному серед туристів, вирують масштабні лісові пожежі, найбільше постраждало історичне місто Лахайна.
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