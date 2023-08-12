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Масштабні лісові пожежі на Гаваях: загинули вже 67 людей

12 серпня, 2023 субота
04:40
Світ лісові пожежи на Мауї, Гаваї, 9 серпня 2023 р

Масштабні лісові пожежі продовжують вирувати на Гаваях. За останніми даними, загинуло вже щонайменше 67 людей

Про це повідомляє TheGuardian.

Влада округу Мауї заявила, що пожежа в колишній столиці острова Лахайні ще не локалізована, і кількість загиблих виросла до 67 в порівнянні з попереднім днем.

"Ці люди загинули просто неба, намагаючись втекти від вогню", - повідомив губернатор Гаваїв Джош Грін.

Враховуючи оновлену кількість загиблих, ця лісова пожежа стала наймасштабнішим стихійним лихом в історії штату. Також видання зазначає, що наразі ця катастрофа є другою за вартістю в історії штату.

  • На одному з найбільших островів Гавайського архіпелагу, Мауї, популярному серед туристів, вирують масштабні лісові пожежі, найбільше постраждало історичне місто Лахайна.
США
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