Українки перемогли Бельгію на чемпіонаті Європи з волейболу

Про це повідомляє Еспресо.

Гра відбулась у бельгійському Генті у спорткомплексі Sport Hall.

У першому сеті перемогу здобули українки з рахунком 25:18.

Другий сет завершився з рахунком 25:23 на користь України.

У третьому сеті Україна перемогла з рахунком 25:23.

Останнє переможне очко принесла команді України Світлана Дорсман.

Попереду в українок матч проти збірної Словенії.

Раніше Україна на чемпіонаті Європи серед жінок з волейболу програла Сербії в трьох сетах, після чого в трьох сетах перемогла Угорщину. Команда Бельгії здобула перемоги над командами Угорщини та Словенії.

Склади команд

Україна: Дорсман, Шаргородська, Крайдуба, Нємцева, Мелюшкіна, Кодола, Міленко, Котар, Луценко, Маєвська, Хобер, Олійник, Даньчак, Димар.

Бельгія: Дебоук, Демейєр, Ерботс, Янссенс, Коулберг, Креніцкі, Лемменс, Рампельберг, Штрагієр, ван Авермает, ван де Вювер, ван Гестел, ван Сас, Мартін.