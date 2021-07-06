Матч за Суперкубок України між "Динамо" та "Шахтарем" перенесли на осінь

Про це повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

В УПЛ пояснили, що задовольнили клопотання "Динамо", яке підтримав "Шахтар", та перенесли гру за Суперкубок України на більш пізній термін. Рішення було ухвалено через навантаження, яке випало на гравців обох клубів в національних збірних на чемпіонаті Європи та стислі терміни на відновлення та підготовку до нового сезону.

Таким чином, матч, який мав відбутися 24 липня на у столиці НСК "Олімпійський", перенесено на 22 вересня. Всі квитки, які були придбані на гру, будуть дійсними.

За Суперкубок традиційно змагаються чемпіон країни та володар кубка. Оскільки обидва титули минулого сезону здобуло "Динамо", то суперником киян, за регламентом, став срібний призер УПЛ - "Шахтар".