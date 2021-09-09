"Матриця 4": вийшов офіційний трейлер фільму
У мережі з'явився перший трейлер фільму "Матриця: Воскресіння"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Четвертий фільм франшизи Матриця вийде в Україні 22 грудня.
У стрічці знялись Кіану Рівз, Керрі-Енн Мосс, Джада Пінкетт Сміт, Ламбер Вільсон і Деніел Бернхардт.
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У ролику постарілий Нео (Кіану Рівз) відвідує психіатра, якому розповідає про дивні сни. Головний герой знову буде обирати "синю" або "червону" таблетку, після цього герої опиняються в Матриці.
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