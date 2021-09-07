Обрати пігулку: Компанія Warner Bros. анонсувала нову "Матрицю" за допомогою 180 тисячі "тизерів"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У тизері названа дата виходу першого трейлеру фільму - 9 вересня.



На сайті стрічки WhatIsTheMatrix.com людям пропонують обрати одну з двох капсул: синю чи червону. Це покликання на відому сцену з трилогії.



Залежно від рішення, сайт генерує один із 180 тис. унікальних варіантів тизеру з кадрами "Матриці", адаптуючи відео під реальний час



