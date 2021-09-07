Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Культура Обрати пігулку: Компанія Warner Bros. анонсувала нову "Матрицю" за допомогою 180 тисячі "тизерів"

Обрати пігулку: Компанія Warner Bros. анонсувала нову "Матрицю" за допомогою 180 тисячі "тизерів"

7 вересня, 2021 вiвторок
22:09
Культура

Компанія Warner Bros. опублікувала перший тизер "Матриці: Воскресіння", його зробили у інтерактивному форматі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У тизері названа дата виходу першого трейлеру фільму - 9 вересня.

На сайті стрічки WhatIsTheMatrix.com людям пропонують обрати одну з двох капсул: синю чи червону. Це покликання на відому сцену з трилогії.

Залежно від рішення, сайт генерує один із 180 тис. унікальних варіантів тизеру з кадрами "Матриці", адаптуючи відео під реальний час

 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

трейлер
Матриця
тизер
Читайте також:
Віктор Ляшко
6 вересня, 2021 понедiлок
Ляшко: Україна може перейти в "жовту" зону карантину з 13 вересня
Олександр Усик
6 вересня, 2021 понедiлок
Усик похизувався своєю фізичною формою перед супербоєм з Джошуа
Руслан Малиновський
5 вересня, 2021 неділя
ЧС-2022: Петраков розповів про конфлікт з лідером збірної України
Київ
+19
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.65
    Купівля 26.65
    Продаж 26.9
  • EUR
    Купівля 31.5
    Продаж 31.9
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
7 вересня
23:59
збірна України з волейболу
Україна перемогла Бельгію на ЧЄ з волейболу
23:40
Антуан Грізманн
Франція перемогла Фінляндію у матчі суперників України на ЧС-2022
23:00
Прапор України
У Маріуполі судитимуть підлітка, який підпалив державний прапор
22:44
Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження персональних санкцій
22:41
Рефат Чубаров
"Обробляють дуже цілеспрямовано": Чубаров назвав "зізнання" затриманих ФСБ кримських татар наслідком фізичного і психологічного тиску
22:03
На трасі Київ-Чоп зіткнулися три вантажівки: є постраждалі, перекрито ділянку дороги
21:42
суд, вирок
Двох екссуддів з Криму судитимуть за держзраду
21:20
Віктор Орбан
6 опозиційних партій Угорщини домовились обрати єдиного кандидата проти Орбана
21:20
Факундо Феррейра
Ексфорвард "Шахтаря" знайшов несподіваний варіант продовження кар'єри
21:00
молодіжна збірна України
Євро-2023: збірна України перемогла Вірменію
20:59
Зеленський
Зеленський вніс зміни до складу Координаційної ради з протидії COVID-19
20:56
Російський пропагандист Кисельов потрапив до лікарні з коронавірусом
20:49
збірна Португалії
Португалія розгромила Азербайджан у відборі на ЧС-2022
20:44
Bitcoin
Курс Bitcoin впав на 12%, але відновлює позиції
20:41
На в’їзді до Києва зіткнулися вантажівка і мотоцикл, є загиблий
На в’їзді до Києва зіткнулися вантажівка і мотоцикл, є загиблий
20:14
поліція
Смерть мера Кривого Рогу: поліція визначила самогубство основною версією
20:06
Людмила Денісова
Денісова: у РФ, окупованому Криму та ОРДЛО незаконно утримують понад 420 українців
20:06
Кріштіану Роналду
Роналду провів перше тренування у "Манчестер Юнайтед". Фото
19:57
Олена Зеркаль
"Північний потік-2": старший радник з енергобезпеки США відвідає Київ
19:38
Постачали метадон до окупованого Донецька: СБУ ліквідувала канал контрабанди наркотиків
19:24
ВООЗ
ВООЗ: світ вийшов на плато захворюваності на COVID-19
19:14
поліція
Поліція Черкас назвала причину смерті 7-річного хлопчика, який потрапив до реанімації з ознаками насильницьких дій
19:02
Роман Яремчук
Лідер збірної України Яремчук розповів, як облаштувався у "Бенфіці"
19:00
"Талібан" затвердив тимчасовий уряд Афганістану
18:50
Андрій Ковальов
Законопроєкт про олігархів - не що інше, як піар для Зеленського, - Ковальов
18:50
годинник-Броди
Авторський годинник на вежі міськради у Бродах на Львівщині увійшов до світової спадщини годинникарства
18:48
На Волині у немовляти виявили штам Delta
18:46
НБУ
"Рекорд за 9 років": міжнародні резерви України становлять понад $30 млрд, - НБУ
18:43
Майк Тайсон
Легендарний боксер Тайсон вирішив знову повернутись в ринг
18:42
Наталка Діденко
В Україні очікуються тумани й заморозки на ґрунті, - синоптик Наталка Діденко
18:41
ДТП з українцями у Польщі: консул розповів про стан постраждалих
18:34
Атмосфера "лихих" 90-х: оприлюднено трейлер нового фільму Сенцова "Носоріг"
18:27
Оксана Маркарова
"Статус для країн, які не планують чи не можуть вступити в НАТО": Маркарова про ідею просити США визнати Україну основним союзником
18:16
вакцина
У Києві від коронавірусу вакцинувалися 50% жителів, - КМДА
18:06
бойовик "ДНР"
В Чехії чоловіка заочно засудили на 20 років за те, що він воював проти України на Донбасі
18:06
вакцинація
У Житомирі вакциновані від COVID-19 отримають квитки у кіно
18:00
Андрій Лунін
Український воротар "Реалу" Лунін одужав після коронавірусу
17:52
Окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі: стріляли із гранатометів і стрілецької зброї
17:46
Ілля Кива
Кива склав іспит, щоб стати адвокатом, - Bihus.info
17:43
Поль Погба
Ми більше не найкраща команда світу, - зірка збірної Франції висловився після матчу з Україною
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV