Обрати пігулку: Компанія Warner Bros. анонсувала нову "Матрицю" за допомогою 180 тисячі "тизерів"
Компанія Warner Bros. опублікувала перший тизер "Матриці: Воскресіння", його зробили у інтерактивному форматі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У тизері названа дата виходу першого трейлеру фільму - 9 вересня.
На сайті стрічки WhatIsTheMatrix.com людям пропонують обрати одну з двох капсул: синю чи червону. Це покликання на відому сцену з трилогії.
Залежно від рішення, сайт генерує один із 180 тис. унікальних варіантів тизеру з кадрами "Матриці", адаптуючи відео під реальний час
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