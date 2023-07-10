Матвієнко передала Сі Цзіньпіну усне послання від Путіна
Спікерка ради федерації РФ Валентина Матвієнко під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном передала послання від російського диктатора Володимира Путіна
Про це інформує Коммерсантъ.
"Перед від'їздом я розмовляла з Володимиром Володимировичем (Путіним, - ред.). Він попросив мене передати вам дуже тепле привітання і найкращі побажання. Я тепло згадала ваш березневий візит, ваші тривалі та продуктивні переговори", - заявила Матвієнко.
Речниця наголосила, що передає саме усне повідомлення очільнику Китайської Республіки Сі Цзіньпіну від російського диктатора: "Щоб його не читали, хоч воно усне, але все ж адресоване вам, дозвольте мені його вам передати".
- У березні Матвієнко запустила пропагандистський наратив, який просуває ідею про "сатанізм в Україні". Так вона прокоментувала виселення служителів московського патріархату з Києво-Печерської лаври. Різко активізувались кремлівські рупори, а також пропагандисти.
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