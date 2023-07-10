Матвієнко передала Сі Цзіньпіну усне послання від Путіна

Про це інформує Коммерсантъ.

"Перед від'їздом я розмовляла з Володимиром Володимировичем (Путіним, - ред.). Він попросив мене передати вам дуже тепле привітання і найкращі побажання. Я тепло згадала ваш березневий візит, ваші тривалі та продуктивні переговори", - заявила Матвієнко.

Речниця наголосила, що передає саме усне повідомлення очільнику Китайської Республіки Сі Цзіньпіну від російського диктатора: "Щоб його не читали, хоч воно усне, але все ж адресоване вам, дозвольте мені його вам передати".