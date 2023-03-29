"Православному світу треба боротись із сатанізмом, який твориться на Україні": російська пропаганда запустила новий наратив
Голова ради федеральних зборів РФ Валентина Матвієнко запустила новий пропагандистський наратив, який просуває ідею про "сатанізм в Україні"
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Матвієнко прокоментувала виселення служителів московського патріархату з Києво-Печерської лаври. З проросійськими священниками припинили договір про безоплатне користування будівлями Лаври.
"Потрібно всьому православному світу, як то кажуть, боротись із цим безбожжям, із цим сатанізмом, який твориться на Україні", - заявила Валентина Матвієнко.
Також різко активізувались кремлівські рупори, а також пропагандисти.
"Ворожі ЗМІ заявляють, нібито влада України гнобить канонічне православ'я, намагаючись у такий спосіб підбурити людей до "священної війни" на релігійному ґрунті. Насправді повернення Києво-Печерської лаври під контроль України – це важливий крок до очищення держави від російських агентів і пропагандистів", - пише Центр протидії дезінформації.
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