Таке рішення ухвалено на засіданні Синоду ПЦУ 28 березня.

"У складі Тернопільської єпархії Православної церкви України було утворено релігійну організацію "Почаївська Свято-Успенська лавра Тернопільської єпархії Української православної Церкви (Православної церкви України)", священноархімандритом якої був затверджений митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Синод підтримав позицію Предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія, викладену в його зверненні до братії Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Також Синод закликав братію Лаври до єднання в лоні Помісної Української православної церкви на канонічних засадах.

"Підтримуючи державне рішення припинити дію договору, за яким структури Московського патріархату в Україні дотепер користувалися частиною комплексу Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, водночас Синод вважає за необхідне підкреслити важливість збереження в Лаврі чернечого життя та неперервності звершення богослужінь", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим Синод підтвердив раніше спрямовані до Української держави прохання надати для чернечого життя, богослужбової та іншої релігійної діяльності ПЦУ приміщення на території комплексу Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Також Синод прийняв Заяву, в якій підкреслив неприйнятність законопроєкту № 9103 про інститут "реєстрованого партнерства" як такого, що "несе загрозу для суспільної моралі, зокрема для морального і психологічного здоров’я дітей та їхнього права на виховання в сім’ї, створеній на підставі шлюбу чоловіка і жінки, та погіршуватиме демографічну ситуацію в Україні".