ПЦУ створила організацію "Почаївська Свято-Успенська лавра" й запросила до єднання монахів Києво-Печерської лаври
ПЦУ створила релігійну організацію "Почаївська Свято-Успенська лавра" й запросила до єднання монахів Києво-Печерської лаври
Таке рішення ухвалено на засіданні Синоду ПЦУ 28 березня.
"У складі Тернопільської єпархії Православної церкви України було утворено релігійну організацію "Почаївська Свято-Успенська лавра Тернопільської єпархії Української православної Церкви (Православної церкви України)", священноархімандритом якої був затверджений митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор", - йдеться у повідомленні.
Крім того, Синод підтримав позицію Предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія, викладену в його зверненні до братії Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.
Також Синод закликав братію Лаври до єднання в лоні Помісної Української православної церкви на канонічних засадах.
"Підтримуючи державне рішення припинити дію договору, за яким структури Московського патріархату в Україні дотепер користувалися частиною комплексу Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, водночас Синод вважає за необхідне підкреслити важливість збереження в Лаврі чернечого життя та неперервності звершення богослужінь", - йдеться у повідомленні.
У зв’язку з цим Синод підтвердив раніше спрямовані до Української держави прохання надати для чернечого життя, богослужбової та іншої релігійної діяльності ПЦУ приміщення на території комплексу Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.
Також Синод прийняв Заяву, в якій підкреслив неприйнятність законопроєкту № 9103 про інститут "реєстрованого партнерства" як такого, що "несе загрозу для суспільної моралі, зокрема для морального і психологічного здоров’я дітей та їхнього права на виховання в сім’ї, створеній на підставі шлюбу чоловіка і жінки, та погіршуватиме демографічну ситуацію в Україні".
- Нагадаємо, у середині березня Ткаченко заявив про початок процесу повернення майна держави у Почаївській Успенській лаврі.
- 20 березня Тернопільська облрада звернеться до ОВА, Мінкульту та РНБО щодо повернення державі споруд Почаївської лаври, яка поки перебуває у оренді в УПЦ (МП).
- 27 березня стало відомо, що У Почаївській лаврі служителі УПЦ МП не допустили представників держави до однієї з церков, термін користування якою сплив. Мінкульт має намір звернутись до суду і повернути державне майно.
- Окрім цього, 10 березня стало відомо, що Києво-Печерська лавра розриває договір про оренду будівель із УПЦ МП і вимагає звільнити приміщення.
- 21 березня в Києво-Печерській лаврі почала роботу комісія, яка визначить стан збереження музейних експонатів – на час комісії закрили вхід у печери з мощами та низку храмів. Представники УПЦ МП вже активно покидають приміщення Лаври.
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