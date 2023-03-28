У Почаєві УПЦ МП блокує передачу державі одного з храмів Лаври
У Почаївській лаврі служителі УПЦ МП не допустили представників держави до однієї з церков, термін користування якою сплив
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Укрінформ.
"У нас припинилася угода щодо однієї з церков на території Почаївської лаври. І от характерна поведінка священника УПЦ МП: він закриває собор, не допускає представників державного національного заповідника на територію храму. Ми змушені подавати до суду і повертати собі управління державним майном", - сказав Ткаченко.
Так само, за його словами, закінчилися дії угод в деяких інших церквах, до прикладу, на території Чернігівського заповідника.
"Думаю, ми так само послідовно, спокійно, згідно із законом, будемо діяти з іншими об'єктами", - сказав Ткаченко.
Він нагадав, що у Верховній Раді зареєстровані відповідні законопроєкти щодо діяльності московського патріархату в Україні, у разі їх ухвалення держава діятиме відповідно до закону.
- Нагадаємо, у середині березня Ткаченко заявив про початок процесу повернення майна держави у Почаївській Успенській лаврі.
- 20 березня Тернопільська облрада звернеться до ОВА, Мінкульту та РНБО щодо повернення державі споруд Почаївської лаври, яка поки перебуває у оренді в УПЦ (МП).
- Окрім цього, 10 березня стало відомо, що Києво-Печерська лавра розриває договір про оренду будівель із УПЦ МП і вимагає звільнити приміщення.
- 21 березня в Києво-Печерській лаврі почала роботу комісія, яка визначить стан збереження музейних експонатів – на час комісії закрили вхід у печери з мощами та низку храмів. Представники УПЦ МП вже активно покидають приміщення Лаври.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.93
Купівля 37.93Продаж 38.71
-
EUR
Купівля 40.39Продаж 41.31
- Актуальне
- Важливе