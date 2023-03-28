У Почаєві УПЦ МП блокує передачу державі одного з храмів Лаври

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Укрінформ.

"У нас припинилася угода щодо однієї з церков на території Почаївської лаври. І от характерна поведінка священника УПЦ МП: він закриває собор, не допускає представників державного національного заповідника на територію храму. Ми змушені подавати до суду і повертати собі управління державним майном", - сказав Ткаченко.

Так само, за його словами, закінчилися дії угод в деяких інших церквах, до прикладу, на території Чернігівського заповідника.

"Думаю, ми так само послідовно, спокійно, згідно із законом, будемо діяти з іншими об'єктами", - сказав Ткаченко.

Він нагадав, що у Верховній Раді зареєстровані відповідні законопроєкти щодо діяльності московського патріархату в Україні, у разі їх ухвалення держава діятиме відповідно до закону.