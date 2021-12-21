МАУ планує збільшити кількість рейсів на 30% у 2022 році

Про це повідомляє пресслужба МАУ.



Згідно із запропонованою менеджментом МАУ фінансовою стратегією у 2022 році авіаперевізник очікує збільшення пасажиропотоку на 34% у порівнянні з результатом 2021-го - до 4,3 млн пасажирів.



Керівництво авіакомпанії акцентує увагу на динамічному збільшенні обсягу регулярних пасажирських перевезень у 2022 році, відповідно заклавши зниження чартерних програм - до мінус 34%. МАУ також планує збільшити динаміку перевезень майже на 36% порівняно з 2021 роком.



«У бюджет закладено, що 2022 рік стане роком розширення флоту МАУ після вимушеного скорочення у 2020-2021 роках та повернення до його складу далекомагістральних літаків типу Boeing-777. Наглядова рада підтвердила рестарт далекомагістральних рейсів – Нью-Йорк, Торонто, Делі. Також ми готуємся до відновлення роботи хабу в аеропорту "Бориспіль" із трьома хвилями розльоту. В цілому, перезапуск мережі МАУ має скласти 60% від показника докризового 2019 року», - зазначив СЕО авіакомпанії Євгеній Дихне.

Нагадаємо, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" стала одним з українських авіаперевізників, які беруть участь у програмі, згідно з якою виплати за вакцинацію можна буде витратити на рейси в межах України.