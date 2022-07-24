Мавпяча віспа лютує: ВООЗ оголосила глобальну надзвичайну ситуацію
Всесвітня організація охорони здоров'я надала хворобі найвищого рівня небезпеки
Про це заявив голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус, передає Reuters.
У світі зафіксовано вже понад 16 тисяч випадків зараження мавпячою віспою у понад 75 країнах. Зокрема, у Африці від хвороби померло 5 людей. Вірус швидко розповсюдився в регіонах, де до цього не було такої тенденції. Відтак у ВООЗ оголосили надзвичайну ситуацію світового масштабу.
За словами експертів, у зоні найвищого ризику зараження мавпячою віспою є чоловіки із гомосексуальними статевими стосунками. Водночас, представники ВООЗ застерігають, що вірус може передаватись й іншими шляхами.
- Додамо, наприкінці травня Росія розганяла фейк, що вірус мавпячої віспи створено в "українських біолабораторіях".
- У травні інфікований привіз мавпячу віспу з Європи до Латинської Америки.
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