Про це Тайсон розповів у коментарі ES News.

На його думку, американці Деонтей Вайлдер та Енді Руїс мають більше досвіду, ніж британець Ентоні Джошуа, в якого українець відібрав чемпіонські титули.

"Я хочу побачити, як Усик б'ється з Вайлдером та Руїсом. Я жадаю подивитися, як Усик б'ється з цими хлопцями. У них більше досвіду, ніж у Джошуа", – сказав Тайсон.

Деонтей Вайлдер з 2015 до 2020 року володів титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради), який у нього відібрав британець Тайсон Ф'юрі.

Енді Руїс влітку 2019 року сенсаційно нокаутував Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), проте поступився британцю у реванші. Зараз ці пояси належать Олександру Усику.