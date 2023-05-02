Майк Тайсон назвав двох чемпіонів, з якими необхідно побитися Усику
Легендарний американський боксер Майк Тайсон заявив, що хоче побачити поєдинку українця Олександра Усика проти ексчемпіонів світу Деонтея Вайлдера та Енді Руїса
Про це Тайсон розповів у коментарі ES News.
На його думку, американці Деонтей Вайлдер та Енді Руїс мають більше досвіду, ніж британець Ентоні Джошуа, в якого українець відібрав чемпіонські титули.
"Я хочу побачити, як Усик б'ється з Вайлдером та Руїсом. Я жадаю подивитися, як Усик б'ється з цими хлопцями. У них більше досвіду, ніж у Джошуа", – сказав Тайсон.
Деонтей Вайлдер з 2015 до 2020 року володів титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради), який у нього відібрав британець Тайсон Ф'юрі.
Енді Руїс влітку 2019 року сенсаційно нокаутував Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), проте поступився британцю у реванші. Зараз ці пояси належать Олександру Усику.
- 23 квітня Олександр Усик та Даніель Дюбуа отримали від WBA час до 3 травня, аби домовитися про поєдинок.
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