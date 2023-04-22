Майк Тайсон розповів, кого вважає найкращим боксером світу
Ексчемпіон світу в надважкій вазі назвав найсильнішим боксером світу британця Тайсона Ф'юрі
Про це повідомляє BoxingSocial.
За словами Тайсона, саме Ф'юрі є зараз найвпізнаванішим боксером світу.
"Боєць номер один, найтоповіший боксер у світі — це Тайсон Ф'юрі. Так, це має бути саме він. Тому що він зараз є головним надбанням боксу та найвпізнаванішим персонажем у цьому виді спорту", — сказав Тайсон.
Майк Тайсон є колишнім абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.
Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради) у надважкій вазі.
- 6 березня Майк Тайсон назвав Девіда Бенавідеса зі США найнебезпечнішим боксером сучасності.
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