Про це повідомляє BoxingSocial.

За словами Тайсона, саме Ф'юрі є зараз найвпізнаванішим боксером світу.

"Боєць номер один, найтоповіший боксер у світі — це Тайсон Ф'юрі. Так, це має бути саме він. Тому що він зараз є головним надбанням боксу та найвпізнаванішим персонажем у цьому виді спорту", — сказав Тайсон.

Майк Тайсон є колишнім абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради) у надважкій вазі.