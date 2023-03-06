Майк Тайсон здивував вибором найнебезпечнішого боксера сучасності
Легендарний американський важковаговик Майк Тайсон назвав Девіда Бенавідеса зі США найнебезпечнішим боксером сучасності
Про це повідомляє Boxing Social.
За словами колишнього абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, з нинішніх боксерів, він не ризикнув би вийти на ринг проти дворазового чемпіона світу в другій середній вазі (до 76,2 кг), якби виступав з ним в одній категорії.
"Девід - дуже недооцінений, але водночас надзвичайно яскравий. Я б побоявся битися з ним, якби виступав у його вазі. Мені здається, що ні в кого немає шансів проти нього", - розповів Тайсон.
Він пообіцяв поставити на Девіда Бенавідеса гроші у поєдинку проти іншого американця, Калеба Планта, у бою за звання тимчасового чемпіона світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
"Бенавідес переможе Планта. Він може побити будь-кого. Я ставитиму гроші на Бенавідеса, поки він не програє. І навіть якщо він програє, я все одно його підтримуватиму. Він був трохи важкуватим товстим хлопчиськом, але хотів показати себе світу. Найбільші бійці світу - це найневпевненіші в собі бійці. Я думаю, що Бенавідес переможе кожного, з ким виходить на ринг", - сказав Тайсон.
26-річний Девід Бенавідес виграв усі 26 боїв на професійному ринзі.
Абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі є мексиканець Сауль Альварес.
- 1 березня Майк Тайсон назвав Джорджа Формана важковаговиком із найсильнішим в історії ударом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.41
Купівля 38.41Продаж 39.29
-
EUR
Купівля 40.26Продаж 41.26
- Актуальне
- Важливе