Про це повідомляє Boxing Social.

За словами колишнього абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, з нинішніх боксерів, він не ризикнув би вийти на ринг проти дворазового чемпіона світу в другій середній вазі (до 76,2 кг), якби виступав з ним в одній категорії.

"Девід - дуже недооцінений, але водночас надзвичайно яскравий. Я б побоявся битися з ним, якби виступав у його вазі. Мені здається, що ні в кого немає шансів проти нього", - розповів Тайсон.

Він пообіцяв поставити на Девіда Бенавідеса гроші у поєдинку проти іншого американця, Калеба Планта, у бою за звання тимчасового чемпіона світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

"Бенавідес переможе Планта. Він може побити будь-кого. Я ставитиму гроші на Бенавідеса, поки він не програє. І навіть якщо він програє, я все одно його підтримуватиму. Він був трохи важкуватим товстим хлопчиськом, але хотів показати себе світу. Найбільші бійці світу - це найневпевненіші в собі бійці. Я думаю, що Бенавідес переможе кожного, з ким виходить на ринг", - сказав Тайсон.

26-річний Девід Бенавідес виграв усі 26 боїв на професійному ринзі.

Абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі є мексиканець Сауль Альварес.