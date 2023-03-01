Майк Тайсон назвав важковаговика з найпотужнішим ударом в історії
Американський боксер Майк Тайсон назвав Джорджа Формана важковаговиком із найсильнішим в історії ударом
Про це Тайсон розповів у коментарі FightCamp.
За словами Тайсона, він не вважає себе найкращим панчером в історії надважкої ваги, оскільки найпотужнішим ударом у дивізіоні володів інший американець — Джордж Форман.
"Джордж — панчер, який бив найпотужніше в історії. Я навіть не можу уявити нікого, хто б міг з ним у цьому сперечатися. Нікого, хто мав би хоч приблизно таку ж міць і масу у всіх цих ударах", — сказав Тайсон.
Він додав, що сам нокаутував суперників завдяки швидкості, а не силі удару.
"Те єдине, завдяки чому я був видовищним бійцем, це не сила. Просто я завдавав ударів набагато швидше, ніж решта бійців", - пояснив Тайсон, який був абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.
Джордж Форман також був чемпіоном світу в хевівейті та зустрічався з Мохаммедом Алі, якому програв у 1974 програв у легендарному поєдинку, який назвали "Гуркіт в Джунглях". За 20 років Форман у віці 45 років став найстаршим чемпіоном світу в надважкій вазі в історії.
- 25 лютого Майк Тайсон назвав британця Тайсона Ф'юрі фаворитом поєдинку проти українця Олександра Усика.
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