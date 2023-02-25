Про це Тайсон заявив у інтерв'ю talkSPORT Boxing.

На його думку, перевага у вазі та зрості Тайсона Ф'юрі над Олександром Усиком не буде визначальною у бою за звання абсолютного чемпіона світу, проте британець зробить висновки із двох поразок Ентоні Джошуа від українця.

"Я ніколи не списую бійця з рахунків через те, що він нібито занадто дрібний. Я просто вважаю, що Ф'юрі не повторюватиме помилок Джошуа. Він боксуватиме інакше. Думаю, він зі стартового гонгу чинитиме колосальний тиск на Усика", - сказав Тайсон, який раніше заявляв, що в Усика є шанси перемогти Ф'юрі.

Він додав, що вважає найкращим важковаговиком світу саме британця.

"Ф'юрі постійно доводить, що сильнішого за нього немає нікого. Думаю, він залишатиметься на вершині стільки, скільки захоче, доки у нього не з'явиться наступник", - підсумував Тайсон.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Ентоні Джошуа у двох попередніх поєдинках програв Олександру Усику. У жовтні 2021 року українець відібрав у нього титули, а у серпні 2022 року переміг британця в реванші.

Майк Тайсон є колишній абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.