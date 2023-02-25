Тайсон змінив думку про фаворита бою Усика проти Ф'юрі
Легендарний американський боксер Майк Тайсон назвав британця Тайсона Ф'юрі фаворитом поєдинку проти українця Олександра Усика
Про це Тайсон заявив у інтерв'ю talkSPORT Boxing.
На його думку, перевага у вазі та зрості Тайсона Ф'юрі над Олександром Усиком не буде визначальною у бою за звання абсолютного чемпіона світу, проте британець зробить висновки із двох поразок Ентоні Джошуа від українця.
"Я ніколи не списую бійця з рахунків через те, що він нібито занадто дрібний. Я просто вважаю, що Ф'юрі не повторюватиме помилок Джошуа. Він боксуватиме інакше. Думаю, він зі стартового гонгу чинитиме колосальний тиск на Усика", - сказав Тайсон, який раніше заявляв, що в Усика є шанси перемогти Ф'юрі.
Він додав, що вважає найкращим важковаговиком світу саме британця.
"Ф'юрі постійно доводить, що сильнішого за нього немає нікого. Думаю, він залишатиметься на вершині стільки, скільки захоче, доки у нього не з'явиться наступник", - підсумував Тайсон.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Ентоні Джошуа у двох попередніх поєдинках програв Олександру Усику. У жовтні 2021 року українець відібрав у нього титули, а у серпні 2022 року переміг британця в реванші.
Майк Тайсон є колишній абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.
- 8 січня Майк Тайсон заявив, що Олександр Усик може стати абсолютним чемпіоном світу.
- 24 лютого промоутер Олександр Красюк оголосив, що бій Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі відбудеться 29 квітня у Лондоні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.24
Купівля 39.24Продаж 39.87
-
EUR
Купівля 41.09Продаж 41.97
- Актуальне
- Важливе