Про це повідомляє Boxing Social.

За словами Майка Тайсона, Олександр Усик здатен перемогти усіх боксерів у надважкому дивізіоні, включно із британцем Тайсоном Ф'юрі, який має зустрітися з українцем у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

"Я думаю, Усик переможе всіх. Він дуже розумний та інтелігентний, при цьому незручний у ринзі. Я гадаю, що Усик здатен провести видатний бій проти будь-якого суперника", - сказав Тайсон, який володів званням абсолютного чемпіона світу в хевівейті у 1987 - 1990 роках.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

24 грудня Тайсон Ф'юрі погодився зустрітися з Олександром Усиком на початку 2023 року.

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