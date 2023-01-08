Майк Тайсон спрогнозував, хто стане новим абсолютним чемпіоном в надважкій вазі
Американський боксер Майк Тайсон заявив, що українець Олександр Усик стане абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі
Про це повідомляє Boxing Social.
За словами Майка Тайсона, Олександр Усик здатен перемогти усіх боксерів у надважкому дивізіоні, включно із британцем Тайсоном Ф'юрі, який має зустрітися з українцем у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.
"Я думаю, Усик переможе всіх. Він дуже розумний та інтелігентний, при цьому незручний у ринзі. Я гадаю, що Усик здатен провести видатний бій проти будь-якого суперника", - сказав Тайсон, який володів званням абсолютного чемпіона світу в хевівейті у 1987 - 1990 роках.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 24 грудня Тайсон Ф'юрі погодився зустрітися з Олександром Усиком на початку 2023 року.
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