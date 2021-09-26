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Майстер з Чернігова самостійно виготовляв автомати, кулемети і вибухівку. Тепер може сісти на 3-7 років

26 вересня, 2021 неділя
08:50
Кримінал

Співробітники кримінальної поліції та слідчі Чернігівського райуправління поліції із залученням кінолога зі службовою собакою провели санкціонований обшук у гаражних приміщеннях одного з автокооперативів міста. Вилучено 40 об’єктів - від ручних гранат до станкових кулеметів

Обшук відбувся на виконання ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого влітку поточного року за ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї, незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв) Кримінального кодексу України, інформує Еспресо.TV.

За наявною у поліцейських оперативною інформацією, фігурант провадження облаштував у гаражному приміщенні майстерню, проте не для авторемонту. Там 56-річний чернігівець займався переробкою та переоснащенням зброї. Також він відновлював бойові якості стрілецької зброї, переробленої в заводських умовах на масогабаритні макети.

Як наголошують у Нацполіції, під час слідчих дій у двох гаражних приміщеннях поліцейські виявили 40 об’єктів, зовні схожих на вогнепальну зброю та вибухонебезпечні боєприпаси. Серед них, зокрема, ручні гранати, різноманітні міни, одноразові гранатомети низки моделей, одна гвинтівка та кілька карабінів Мосіна, п’ять гвинтівок СВТ, ручні кулемети Дегтярьова, автомати Калашникова, ППШ, пістолети-кулемети ППС, два станкові кулемети.

Всі перелічені предмети поліцейські вилучили та направили на експертизу до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру в Чернігівській області.

Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.


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зброя
Чернігів
новини Чернігова
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