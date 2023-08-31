"Майстерня міста Києва-2023": у столиці відбудеться урбаністичний фестиваль

Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що під час фестивалю відбудуться тематичні тренінги, майстер-класи, спортивні заходи та інтерактивні зустрічі, обговорення міських питань та дискусії "за чашкою кави" із представниками міської влади. Таким чином захід не лише залучатиме жителів столиці до процесів розвитку та оновлення міста, а й об'єднає соціально-корисні ініціативи та слугуватиме комунікаційним майданчиком між громадою, бізнесом і владою.

Захід одночасно відбуватиметься у всіх районах Києва, центральна локація - парк імені Шевченка. У парку о 17:00 1 вересня відбудеться офіційне відкриття фестивалю.

"Другий день фестивалю відкриє активна руханка. Буде облаштовано локацію "Територія безпеки", де фахівці навчатимуть домедичної допомоги та інформаційної гігієни, розповідатимуть правила протипожежної безпеки та безпеки на дорозі. Можна буде пройти майстер-клас "Самооборона для жінок", тестування ВІЛ/СНІД тощо", - йдеться у повідомленні.

На локації "Територія розвитку" презентуватимуть, зокрема, корисні новації в додатку "Київ Цифровий" та розповідатимуть про підготовку до опалювального сезону.

"Також облаштують локацію, яка буде наповнена культурними ініціативами. Зокрема, KyivTram.Fest – фестиваль майстрів урбаністичного мистецтва, який буде відбуватися біля легендарного "Київського трамвайчика". Традиційно київські поети збираються саме тут, аби читати вірші просто неба. Окрім того, буде облаштовано цукерню із зоною вільного спілкування", - додали в КМДА.

Крім того, відбудеться низка безкоштовних екскурсій столицею, а у різних районах Києва пройдуть різноманітні майстер-класи, тренінги, виставки, аукціони, квести та інформаційно-пізнавальні заходи.