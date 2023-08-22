"Маріуполь Нескорений": у Києві відкрили виставку українських та іноземних художників

Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що виставка присвячена святкуванню Дня Незалежності України. Вона триватиме до 21 вересня.

Фото: kyivcity.gov.ua

Крім того, у межах проєкту в галереї відбудеться низка мистецьких подій:

29 серпня о 19:00 – концерт камерного оркестру "Ренесанс" Маріупольської філармонії;

31 серпня – поетична імпреза "Тримаємось разом", театр авторської п’єси "Conception";

5 вересня – поетичний виступ маріупольських авторів "Метаміста";

9 вересня – вистава "Обличчя кольору війна", театр авторської п’єси "Conception";

14 вересня – вистава "Життя переселенське", театр авторської п’єси "Conception".

Фото: kyivcity.gov.ua

"На виставці презентували понад 50 картин українських художників, присвячених Маріуполю та його нескореності. Всі картини написані митцями протягом 2022 – 2023 років, вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну", - додали організатори.

Фото: kyivcity.gov.ua

Виставковий проєкт "Маріуполь Нескорений" виник у 2022 році. Ним українські та іноземні митці прагнуть підтримати окуповане росіянами місто. Наразі виставки у межах проєкту відбулись у Латвії, Литві, Польщі та Німеччині.

Фото: kyivcity.gov.ua