"Маріуполь Нескорений": у Києві відкрили виставку українських та іноземних художників
У київській міській галереї мистецтв "Лавра" відкрили виставковий проєкт українських та іноземних художників "Маріуполь Нескорений": у його межах також відбудеться низка мистецьких подій
Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Зазначається, що виставка присвячена святкуванню Дня Незалежності України. Вона триватиме до 21 вересня.
Фото: kyivcity.gov.ua
Крім того, у межах проєкту в галереї відбудеться низка мистецьких подій:
- 29 серпня о 19:00 – концерт камерного оркестру "Ренесанс" Маріупольської філармонії;
- 31 серпня – поетична імпреза "Тримаємось разом", театр авторської п’єси "Conception";
- 5 вересня – поетичний виступ маріупольських авторів "Метаміста";
- 9 вересня – вистава "Обличчя кольору війна", театр авторської п’єси "Conception";
- 14 вересня – вистава "Життя переселенське", театр авторської п’єси "Conception".
Фото: kyivcity.gov.ua"На виставці презентували понад 50 картин українських художників, присвячених Маріуполю та його нескореності. Всі картини написані митцями протягом 2022 – 2023 років, вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну", - додали організатори.
Фото: kyivcity.gov.uaВиставковий проєкт "Маріуполь Нескорений" виник у 2022 році. Ним українські та іноземні митці прагнуть підтримати окуповане росіянами місто. Наразі виставки у межах проєкту відбулись у Латвії, Литві, Польщі та Німеччині.
Фото: kyivcity.gov.ua
- 17 серпня у Києві в просторі PEN Ukraine відкрилась виставка акварельного живопису Світлани Фесенко “Городи перемоги”. Вона триватиме до кінця жовтня.
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