Майже 10% населення Росії перебуває у глибокій депресії ,- дослідження

Про це пише DW, з посиланням на дослідження російського урядового Агентства стратегічних ініціатив.

Серед причин називаються "тривала хвороба, смерть близького, самотність, насильство в сім'ї та великий кредит". У дослідженні йдеться про те, що з насильством у сім'ї стикаються до 700 тисяч росіян на рік.

При цьому антидепресанти та інші ліки імпортного виробництва в Росії стають менш доступними. Їхній асортимент в аптеках за рік скоротився на 20%.