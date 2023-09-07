Майже 10% населення Росії перебуває у глибокій депресії ,- дослідження
15 млн осіб, а це практично 10% від чисельності населення Росії, за даними державного дослідження, перебувають у стані глибокої депресії
Про це пише DW, з посиланням на дослідження російського урядового Агентства стратегічних ініціатив.
Серед причин називаються "тривала хвороба, смерть близького, самотність, насильство в сім'ї та великий кредит". У дослідженні йдеться про те, що з насильством у сім'ї стикаються до 700 тисяч росіян на рік.
При цьому антидепресанти та інші ліки імпортного виробництва в Росії стають менш доступними. Їхній асортимент в аптеках за рік скоротився на 20%.
- Відзначимо, що станом на 2019 рік середній показник захворювання на депресію у ЄС становив 7,2%, а кількома роками раніше – менш як 7%.
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