Майже 30 компаній планують випустити для бідних країн дешевший аналог COVID-пігулок Merck

Про це пише Reuters.



Угода з 27 виробниками ліків спрямована на розширення доступу до медичних засобів під час боротьби з пандемією.



Агенство, що підтримується ООН, уклало угоду з майже 30 компаніями про виготовлення дешевших аналогів пігулок від коронавірусу "Молнупіравір" компанії Merck & Co (MRK.N). Пігулки постачатимуть для бідніших країн, щоб розширити доступ до медичиних засобів у боротьбі з пандемією.



Завдяки угоді зросте кількість виробників ліків. Їх зможуть випускати компанії з Індії, Китаю й решти країн Африки, Азії та Близького Сходу.



Клінічні випробування довели, що "Молнупіравір" приблизно на 30% знижує показник ушпиталень і смертей серед пацієнтів з групи ризику.

Нагадаэмо, компанія Merck заявила про ефективність її пігулок проти штаму коронавірусу "Омікрон".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb