Майже 30 компаній планують випустити для бідних країн дешевший аналог COVID-пігулок Merck
27 виробників збираються випустити недорогі версії COVID-пігулок "Молнупіравір" від Merck, які постачатимуть до бідних країн
Про це пише Reuters.
Угода з 27 виробниками ліків спрямована на розширення доступу до медичних засобів під час боротьби з пандемією.
Агенство, що підтримується ООН, уклало угоду з майже 30 компаніями про виготовлення дешевших аналогів пігулок від коронавірусу "Молнупіравір" компанії Merck & Co (MRK.N). Пігулки постачатимуть для бідніших країн, щоб розширити доступ до медичиних засобів у боротьбі з пандемією.
Завдяки угоді зросте кількість виробників ліків. Їх зможуть випускати компанії з Індії, Китаю й решти країн Африки, Азії та Близького Сходу.
Клінічні випробування довели, що "Молнупіравір" приблизно на 30% знижує показник ушпиталень і смертей серед пацієнтів з групи ризику.
- Нагадаэмо, компанія Merck заявила про ефективність її пігулок проти штаму коронавірусу "Омікрон".
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