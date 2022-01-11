Компанія Merck заявила про ефективність її пігулок проти штаму коронавірусу "Омікрон"

Про це повідомляє Reuters.



"Ми впевнені, що ці пігулки будуть ефективними проти "Омікрону". Цей механізм на молекулярному рівні буде діяти проти "Омікрону" і, наскільки ми знаємо, проти будь-якого іншого варіанту, що може з‘явитися", - зазначив очільник компанії Merck Research Laboratories Дін Лі на конференції з охорони здоров’я, організованій J.P. Morgan.



Як пише Reuters, даних щодо дії препарату "Молнупіравір" проти Омікрону поки що немає. Згідно з дослідженням, яке проводилося на 1 433 пацієнтах у листопаді, пігулки продемонстрували ефективність у 30% у зниженні ймовірності шпиталізації та смерті. Видання зазначає, що більш ранні дослідження показували ефективність у 50%.



Препарат схвалила американська Агенція з продовольства та медикаментів (FDA) минулого місяця. Також його вже схвалили та планують закупляти в інших країнах, включно з Великою Британією, Японією та Індією

Нагадаємо, Британія першою в світі схвалила таблетки Merck від коронавірусу.

4 листопада в Україні почали випробування пігулок проти COVID-19 виробництва компаній Pfizer і Merck.