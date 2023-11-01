Майже 30 російських дзюдоїстів допустили на Grand Slam у Токіо

Про це повідомляє Міжнародна федерація дзюдо.

Відомо, що на Grand Slam виступлять 14 російських дзюдоїстів серед чоловіків та 13 серед жінок. Змагання відбуватимуть з 2 до 3 грудня цього року.

На змаганні також будуть представники України. Мова йде про 9 українців: Артем Лесюк, Дільшот Халматов, Богдан Ядов, Михайло Свирдак, Антон Савицький, Євгеній Балєвський, Дар'я Білодід, Юлія Курченко і Єлизавета Литвиненко.