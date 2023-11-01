Майже 30 російських дзюдоїстів допустили на Grand Slam у Токіо
На Grand Slam у японському Токіо під нейтральним прапором виступлять 27 російських дзюдоїстів
Про це повідомляє Міжнародна федерація дзюдо.
Відомо, що на Grand Slam виступлять 14 російських дзюдоїстів серед чоловіків та 13 серед жінок. Змагання відбуватимуть з 2 до 3 грудня цього року.
На змаганні також будуть представники України. Мова йде про 9 українців: Артем Лесюк, Дільшот Халматов, Богдан Ядов, Михайло Свирдак, Антон Савицький, Євгеній Балєвський, Дар'я Білодід, Юлія Курченко і Єлизавета Литвиненко.
- У травні 2023 року Федерація дзюдо України відкликала заявку збірної на участь у чемпіонаті світу через допуск на змагання росіян та білорусів.
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