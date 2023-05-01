Про це повідомляє Федерація дзюдо України.

У організації заявили, що змушені відкликати заявку збірної команди України на участь в чемпіонаті світу з дзюдо в Катарі, який відбуватиметься 7 до 14 травня через дозвіл брати участь у турнірі борцям з РФ та Білорусі.

"Більшість команди – це спортсмени, які є військовослужбовцями збройних сил РФ, частиною армії, яка 24 лютого 2022 року напала на Україну та веде жорстоку повномасштабну війну на нашій території, яка щодня обстрілює українські міста, цивільні будинки, знищуючи мирних громадян, дітей", - наголосили у Федерації дзюдо України.

Там також наголосили, що рішення Міжнародної федерації дзюдо суперечить рекомендаціям Міжнародного олімпійського комітету про те, що статус нейтральних атлетів може бути наданий лише тим спортсменам, які не є військовослужбовцями.

"Ми розчаровані рішенням IJF, тож прийняли рішення відмовитись від участі в чемпіонаті світу в Досі", - оголосили у ФДУ.