Про це Білодід написала в Instagram.

Таким чином дворазова чемпіонка світу відреагувала на рішення Міжнародної федерації дзюдо допустити росіян та білорусів до участі в чемпіонаті світу, який відбудеться з 7 до 14 травня у Катарі.

"За тиждень розпочинається чемпіонат світу в Катарі, на який українська збірна готувалася і планувала їхати. Але в останній день реєстрації на змагання на міжнародному сайті в заявках з'являються представники Росії – країни-терориста", - написала Білодід.

Вона наголосила, що було порушено рекомендації Міжнародного олімпійського комітету - серед росіян є члени Центрального спортивного клубу армії, які є військовослужбовцями.

"Нещодавно МОК надав рекомендації міжнародним спортивним федераціям, і там було чітко написано, які спортсмени Росії не можуть брати участь у змаганнях, а саме атлети, які перебувають на контракті у збройних силах і МВС Росії або Білорусі. Але ж саме всі ті люди, які виступатимуть на чемпіонаті світу – військовослужбовці. Ось так нонсенс, чи не так?" - обурилася Білодід.

"Я вважаю, що допускати на міжнародні змагання військовослужбовців країни терориста, які кожного дня вбивають українців, це неприпустимо. Це зовсім не про спортивні цінності. Це низько", – підсумувала бронзова призерка Олімпіади-2020 у категорії до 48 кг.

Якщо росіяни та білоруси виступлять на ЧС-2023, українці будуть вимушені його пропустити, адже Мінмолодьспорту заборонило нашим спортсменам брати участь у одних змагання з представниками країн-агресорок.