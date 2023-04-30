"Щодня вбивають українців": Олімпійська медалістка Білодід обурилася через військових РФ серед учасників ЧС-2023 з дзюдо
Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід вказала на присутність серед росіян, яких допустили на чемпіонат світу-2023, представників ЦСКА, які є військовослужбовцями
Про це Білодід написала в Instagram.
Таким чином дворазова чемпіонка світу відреагувала на рішення Міжнародної федерації дзюдо допустити росіян та білорусів до участі в чемпіонаті світу, який відбудеться з 7 до 14 травня у Катарі.
"За тиждень розпочинається чемпіонат світу в Катарі, на який українська збірна готувалася і планувала їхати. Але в останній день реєстрації на змагання на міжнародному сайті в заявках з'являються представники Росії – країни-терориста", - написала Білодід.
Вона наголосила, що було порушено рекомендації Міжнародного олімпійського комітету - серед росіян є члени Центрального спортивного клубу армії, які є військовослужбовцями.
"Нещодавно МОК надав рекомендації міжнародним спортивним федераціям, і там було чітко написано, які спортсмени Росії не можуть брати участь у змаганнях, а саме атлети, які перебувають на контракті у збройних силах і МВС Росії або Білорусі. Але ж саме всі ті люди, які виступатимуть на чемпіонаті світу – військовослужбовці. Ось так нонсенс, чи не так?" - обурилася Білодід.
"Я вважаю, що допускати на міжнародні змагання військовослужбовців країни терориста, які кожного дня вбивають українців, це неприпустимо. Це зовсім не про спортивні цінності. Це низько", – підсумувала бронзова призерка Олімпіади-2020 у категорії до 48 кг.
Якщо росіяни та білоруси виступлять на ЧС-2023, українці будуть вимушені його пропустити, адже Мінмолодьспорту заборонило нашим спортсменам брати участь у одних змагання з представниками країн-агресорок.
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