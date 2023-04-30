Україна оголосила про бойкот ЧС з дзюдо через допуск росіян та білорусів

Про це він сказав у коментарі "Суспільне. Спорт"

"Звісно, дізналися через сайт IJF, адже вчора був останній день реєстрації спортсменів на чемпіонат світу. Ми чекали й сподівалися, що здоровий глузд переможе. На жаль, перемогли російські рублі", - заявив тренер.

Він зазначив, що сама Міжнародна федерація назвала це "містком до миру", а також відмітив ще одне порушення правил.

"Ввечері додали ще й білоруських дзюдоїстів - хлопця й дівчину. У нас правило, що можуть брати участь в першості континенту спортсмени з першої сотні, а додали білоруса й білоруску, які не входять до цієї когорти - 215-ий і 175-а, здається", - пояснив чоловік.

Дуброва наголосив, що Міжнародна федерація дзюдо не провела перевірку спортсменів, заявки яких потрапили на чемпіонат світу. За його словами, майже всі спортсмени зі списку причетні до російських силових структур.

"У списку росіян практично всі спортсмени причетні до силових структур або входять до ЦСКА чи Росгвардії. Тим паче в інтернеті купа фотографій, де вони у військовій формі, з Шойгу фотографуються, нагороди отримують. Тобто казати, що був якийсь моніторинг, звісно ніхто цього не робив, якась формальність", - надав коментар тренер.

Дуброва зазначив, що офіційну заяву про бойкот буде оприлюднено у понеділок. Він також розповів, що самі дзюдоїсти таким рішенням Міжнародної федерації розчаровані.

"Спортсмени розчаровані, бо вже і хлопці, й дівчата почали вагу ганяти. Усе ж таки, це був перший чемпіонат світу для багатьох", - сказав тренер.

За його словами, наразі українські спортсмени планують відвідати Гран-прі в Австрії, 25-27 травня.