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Майже 40 тис. щеплених підлітків оформили картку "єПідтримка", понад 1 млн грн витратили на шкільне приладдя

11 лютого, 2022 п'ятниця
13:58
Суспільство Єпідтримка

Понад 39 тис. українців віком від 14 до 18 років уже оформили картки для виплати грошей за вакцинацію - це 64% від тих підлітків, які пройшли повний курс щеплень

Про це повідомляє МОЗ.

"За кілька днів дії програми відомо, що на 1,2 млн грн було куплено шкільне приладдя та канцелярські вироби, на майже 400 тис. грн - товари спортивного призначення та ще 153 тис. грн витрачено на послуги у сфері освіти", - зазначила заступниця очільника МОЗ Марія Карчевич.

Станом на 11 лютого понад 73 тис. дітей віком від 12 до 17 років отримали одну дозу щеплення проти COVID-19 та ще понад 62 тис. мають повний захист від коронавірусу. В Україні діти віком від 12 років можуть щепитися вакциною Comirnaty від Pfizer.

У МОЗ нагадали, що для вакцинації дитини від коронавірусної хвороби батькам достатньо записати її до будь-якого центру щеплення. Їхні адреси та контакти можна знайти на сайті vaccination.covid19.gov.ua або дізнатися за телефоном 800 60 20 19.

  • Нагадаємо, з 7 лютого 2022 підлітки можуть отримати виплати за COVID-вакцинацію.

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