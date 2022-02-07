"єПідтримка": від 7 лютого підлітки можуть отримати виплати за COVID-вакцинацію

Про це свідчить постанова Кабміну № 68.



Згідно з документом тисячу гривень за вакцинацію від COVID-19 нараховуватимуть українцям віком від 14 років.



Гроші можна витратити на послуги в галузі культури, фізкультури та спорту, освіти, спорттовари, друковані ЗМІ, шкільне та канцелярське приладдя.

Нагадаємо 13 грудня, в Україні стартував проєкт "єПідтримка" з виплати повністю вакцинованим українцям по 1 тис. грн. Подати заявку на отримання коштів можуть громадяни України віком від 18 років, які мають "зелені" сертифікати про вакцинацію. Заявку потрібно подавати у застосунку "Дія". Витратити ці кошти можна на театри, кіно, музеї, спортзали, концерти, книги та внутрішні перевезення. Люди віком від 60 років можуть купити за ці гроші ліки.

Заступник міністра економіки Тарас Качка запропонував розширити програму "єПідтримка" на підлітків 14-17 років.

Програма "єПідтримка" триватиме до 18 грудня 2022 року.

Вакциновані проти COVID-19 українці віком від 14 років зможуть отримати гроші з 7 лютого.

ПриватБанк почав оформлювати картки "єПідтримка" для підлітків.

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