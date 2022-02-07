"єПідтримка": від 7 лютого підлітки можуть отримати виплати за COVID-вакцинацію
7 лютого набула чинності постанова Кабміну, згідно з якою гроші з "єПідтримки" зможуть отримати повністю вакциновані від коронавірусу українці віком від 14 років
Про це свідчить постанова Кабміну № 68.
Згідно з документом тисячу гривень за вакцинацію від COVID-19 нараховуватимуть українцям віком від 14 років.
Гроші можна витратити на послуги в галузі культури, фізкультури та спорту, освіти, спорттовари, друковані ЗМІ, шкільне та канцелярське приладдя.
- Нагадаємо 13 грудня, в Україні стартував проєкт "єПідтримка" з виплати повністю вакцинованим українцям по 1 тис. грн. Подати заявку на отримання коштів можуть громадяни України віком від 18 років, які мають "зелені" сертифікати про вакцинацію. Заявку потрібно подавати у застосунку "Дія". Витратити ці кошти можна на театри, кіно, музеї, спортзали, концерти, книги та внутрішні перевезення. Люди віком від 60 років можуть купити за ці гроші ліки.
- Заступник міністра економіки Тарас Качка запропонував розширити програму "єПідтримка" на підлітків 14-17 років.
- Програма "єПідтримка" триватиме до 18 грудня 2022 року.
- Вакциновані проти COVID-19 українці віком від 14 років зможуть отримати гроші з 7 лютого.
- ПриватБанк почав оформлювати картки "єПідтримка" для підлітків.
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