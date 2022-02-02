"єПідтримка": вакциновані проти COVID-19 українці віком від 14 років зможуть отримати гроші з 7 лютого
Уряд розширив програму виплат вакцинованим українцям "єПідтримка" на підлітків
Про це повідомляє Мінцифри.
Діти віком від 14 років, які мають щеплення проти коронавірусу, зможуть отримати гроші із 7 лютого.
Згідно з розширеним переліком бізнесів, відтепер за ці кошти можна купити освітні курси для себе або своєї дитини, спортивні товари, канцтовари.
У міністерстві зазначили, що станом на 2 лютого українці вже подали 8 млн заявок у застосунку "Дія" на програму "єПідтримка", оформили 9,1 млн карток та витратили 2,3 млрд грн.
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