"єПідтримка": вакциновані проти COVID-19 українці віком від 14 років зможуть отримати гроші з 7 лютого

Про це повідомляє Мінцифри.



Діти віком від 14 років, які мають щеплення проти коронавірусу, зможуть отримати гроші із 7 лютого.



Згідно з розширеним переліком бізнесів, відтепер за ці кошти можна купити освітні курси для себе або своєї дитини, спортивні товари, канцтовари.



У міністерстві зазначили, що станом на 2 лютого українці вже подали 8 млн заявок у застосунку "Дія" на програму "єПідтримка", оформили 9,1 млн карток та витратили 2,3 млрд грн.

Нагадаємо 13 грудня, в Україні стартував проєкт єПідтримка з виплати повністю вакцинованим українцям по 1 тис. грн. Подати заявку на отримання коштів можуть громадяни України віком від 18 років, які мають "зелені" сертифікати вакцинації. Заявку потрібно подавати у застосунку "Дія". Витратити ці кошти можна на театри, кіно, музеї, спортзали, концерти, книги та внутрішні перевезення. Люди віком від 60 років можуть купити за ці гроші ліки.

Заступник міністра економіки Тарас Качка запропонував розширити програму "єПідтримка" на підлітків 14-17 років.

Програма "єПідтримка" триватиме до 18 грудня 2022 року. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb