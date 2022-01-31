Програма з виплат за COVID-вакцинацію "єПідтримка" триватиме до 18 грудня 2022 року

Про це повідомляє Урядовий портал.



"Офіційний старт програми ("єПідтримка", - ред.) відбувся 19 грудня 2021 року. Програма триватиме рік - до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів", - нагадали в заяві.



На першому етапі виплати можна отримати через застосунок "Дія". Другий етап триватиме у 2-3 кварталах 2022 року. У цей час запустять альтернативний офлайн-механізм, над яким держава зараз працює.



Люди, які не мають смартфонів, зможуть звернутися щодо отримання допомоги у форматі офлайн.

Нагадаємо 13 грудня, в Україні стартував проєкт єПідтримка з виплати повністю вакцинованим українцям по 1 тис. грн. Подати заявку на отримання коштів можуть громадяни України віком від 18 років, які мають "зелені" сертифікати вакцинації. Заявку потрібно подавати у застосунку "Дія". Витратити ці кошти можна на театри, кіно, музеї, спортзали, концерти, книги та внутрішні перевезення. Люди віком від 60 років можуть купити за ці гроші ліки.

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