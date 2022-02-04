"єПідтримка": ПриватБанк відкрив картки для підлітків

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.



"ПриватБанк розпочав оформлення спеціальних цифрових карток єПідтримка для громадян України від 14 років, які мають "зелений" COVID-сертифікат у застосунку "Дія"", - ідеться в заяві.



Підлітки, які вже є клієнтами банку, можуть відкрити картку "єПідтримка" у мобільному банку "Приват24". Для цього треба оновити застосунок, зайти у вкладку "Гаманець", натиснути меню "Додати" й обрати картку "єПідтримка". Щоб отримати виплати, потрібно перейти за посиланням у застосунок "Дія" та подати заявку на виплату грошей на карту ПриватБанку.



Якщо дитині вже виповнилося 14 років, але вона ще не користується картками ПриватБанку, необхідно пройти ідентифікацію в будь-якому відділенні цього банку, маючи із собою ІПН і паспорт. Потім треба зареєструватися в "Приват24" та оформити картку "єПідтримка".

Нагадаємо 13 грудня, в Україні стартував проєкт єПідтримка з виплати повністю вакцинованим українцям по 1 тис. грн. Подати заявку на отримання коштів можуть громадяни України віком від 18 років, які мають "зелені" сертифікати вакцинації. Заявку потрібно подавати у застосунку "Дія". Витратити ці кошти можна на театри, кіно, музеї, спортзали, концерти, книги та внутрішні перевезення. Люди віком від 60 років можуть купити за ці гроші ліки.

Заступник міністра економіки Тарас Качка запропонував розширити програму "єПідтримка" на підлітків 14-17 років.

Програма "єПідтримка" триватиме до 18 грудня 2022 року.

Вакциновані проти COVID-19 українці віком від 14 років зможуть отримати гроші з 7 лютого.

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