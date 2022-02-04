"єПідтримка": ПриватБанк відкрив картки для підлітків
ПриватБанк почав оформлювати картки "єПідтримка" для виплат за COVID-вакцинацію підліткам
Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.
"ПриватБанк розпочав оформлення спеціальних цифрових карток єПідтримка для громадян України від 14 років, які мають "зелений" COVID-сертифікат у застосунку "Дія"", - ідеться в заяві.
Підлітки, які вже є клієнтами банку, можуть відкрити картку "єПідтримка" у мобільному банку "Приват24". Для цього треба оновити застосунок, зайти у вкладку "Гаманець", натиснути меню "Додати" й обрати картку "єПідтримка". Щоб отримати виплати, потрібно перейти за посиланням у застосунок "Дія" та подати заявку на виплату грошей на карту ПриватБанку.
Якщо дитині вже виповнилося 14 років, але вона ще не користується картками ПриватБанку, необхідно пройти ідентифікацію в будь-якому відділенні цього банку, маючи із собою ІПН і паспорт. Потім треба зареєструватися в "Приват24" та оформити картку "єПідтримка".
- Нагадаємо 13 грудня, в Україні стартував проєкт єПідтримка з виплати повністю вакцинованим українцям по 1 тис. грн. Подати заявку на отримання коштів можуть громадяни України віком від 18 років, які мають "зелені" сертифікати вакцинації. Заявку потрібно подавати у застосунку "Дія". Витратити ці кошти можна на театри, кіно, музеї, спортзали, концерти, книги та внутрішні перевезення. Люди віком від 60 років можуть купити за ці гроші ліки.
- Заступник міністра економіки Тарас Качка запропонував розширити програму "єПідтримка" на підлітків 14-17 років.
- Програма "єПідтримка" триватиме до 18 грудня 2022 року.
- Вакциновані проти COVID-19 українці віком від 14 років зможуть отримати гроші з 7 лютого.
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