Денісова підписала меморандум з протидії торгівлі людьми

Про це Денісова повідомила у Telegram.

"Наразі 7,5 тис. громадян України відбувають покарання за кордоном, у тому числі майже 6 тис. - у Російській Федерації. Половина з них стала жертвами торгівлі людьми через залучення до перевезення та поширення наркотичних речовин", - йдеться у повідомленні.

Уповноважена зазначила, що більшість із цих громадян, перебуваючи у місцях позбавлення волі, не мають засобів зв'язку та не можуть зустрітися з консулом чи подати заяву, щоб їх визнали жертвами торгівлі людьми.

Денісова пояснила, що меморандум передбачає моніторинг ситуації з торгівлею людьми та додержання прав постраждалих осіб.

"Планується також здійснення спільних моніторингових візитів, напрацювання пропозицій щодо удосконалення законодавства України у сфері захисту прав осіб, які постраждали від торгівлі людьми", - зазначила уповноважена.



