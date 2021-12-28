Денісова підписала меморандум з протидії торгівлі людьми
У вівторок, 28 грудня, уповноважена з прав людини Людмила Денісова підписала меморандум про співпрацю із Всеукраїнською коаліцією громадських організацій з протидії торгівлі людьми
Про це Денісова повідомила у Telegram.
"Наразі 7,5 тис. громадян України відбувають покарання за кордоном, у тому числі майже 6 тис. - у Російській Федерації. Половина з них стала жертвами торгівлі людьми через залучення до перевезення та поширення наркотичних речовин", - йдеться у повідомленні.
Уповноважена зазначила, що більшість із цих громадян, перебуваючи у місцях позбавлення волі, не мають засобів зв'язку та не можуть зустрітися з консулом чи подати заяву, щоб їх визнали жертвами торгівлі людьми.
Денісова пояснила, що меморандум передбачає моніторинг ситуації з торгівлею людьми та додержання прав постраждалих осіб.
"Планується також здійснення спільних моніторингових візитів, напрацювання пропозицій щодо удосконалення законодавства України у сфері захисту прав осіб, які постраждали від торгівлі людьми", - зазначила уповноважена.
- Як повідомлялося раніше, 28 грудня Нацполіція повідомила про підозру шістьом членам злочинної групи, які вербували малозабезпечених жінок для участі у програмі сурогатного материнства.
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