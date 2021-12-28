Вербували жінок у скруті: поліція оголосила підозри учасникам схеми з продажу немовлят на понад €1,2 млн
Нацполіція повідомила про підозру шістьом членам злочинної групи, які вербували малозабезпечених жінок для участі у програмі сурогатного материнства. У медичних документах вони вказували, що немовлята народилися за стандартною процедурою
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
За даним слідства, народжувати немовлят жінки виїжджали до Чеської Республіки. У свідоцтві про народження дітей матір’ю зазначалася громадянка України, а батьком - іноземець. У подальшому "сурогатних матерів" примушували видати себе за біологічних та оформити відмову від батьківських прав на користь іноземців.
Поліція встановила, що За свої послуги організатори злочинної групи отримували €50-70 тис. За три роки злочинної діяльності організатори отримали від продажу немовлят понад €1,2 млн.
Так, поліцейські провели 20 санкціонованих обшуків у клініці та за місцями мешкання фігурантів. Правоохоронці вилучили документи та печатки медичних закладів, а також автомобілі преміум-класу.
Шістьом фігурантам уже оголошено про підозру за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) КК України.
- Нагадаємо, 25 листопада правоохоронці припинили діяльність міжнародного каналу торгівлі людьми. Організатор схеми отримував по $2 тис. за кожного завербованого українця.
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