Вербували жінок у скруті: поліція оголосила підозри учасникам схеми з продажу немовлят на понад €1,2 млн

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.



За даним слідства, народжувати немовлят жінки виїжджали до Чеської Республіки. У свідоцтві про народження дітей матір’ю зазначалася громадянка України, а батьком - іноземець. У подальшому "сурогатних матерів" примушували видати себе за біологічних та оформити відмову від батьківських прав на користь іноземців.



Поліція встановила, що За свої послуги організатори злочинної групи отримували €50-70 тис. За три роки злочинної діяльності організатори отримали від продажу немовлят понад €1,2 млн.



Так, поліцейські провели 20 санкціонованих обшуків у клініці та за місцями мешкання фігурантів. Правоохоронці вилучили документи та печатки медичних закладів, а також автомобілі преміум-класу.



Шістьом фігурантам уже оголошено про підозру за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) КК України.

Нагадаємо, 25 листопада правоохоронці припинили діяльність міжнародного каналу торгівлі людьми. Організатор схеми отримував по $2 тис. за кожного завербованого українця.