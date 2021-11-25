Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Кримінал По $2 тис. за людину: одеські прикордонники заблокували міжнародний канал торгівлі людьми

По $2 тис. за людину: одеські прикордонники заблокували міжнародний канал торгівлі людьми

25 листопада, 2021 четвер
14:20
Кримінал Одеські прикордонники заблокували канал торгівлі людьми

Оперативники Одеського прикордонного загону спільно з іншими правоохоронцями припинили діяльність міжнародного каналу торгівлі людьми. Організатор схеми отримував по $2 тис. за кожного завербованого українця

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Правоохоронці встановили, що зловмисник родом з Херсонщини вербував українських моряків, які мали проблеми з дозвільними документами та перебували у скрутному становищі. Разом зі спільниками за кордоном він обіцяв вирішити "питання" щодо влаштування їх на високооплачувану роботу на суднах далекого плавання за кордоном.

"Зрештою, місцем роботи цих моряків ставали яхти, які займалися "туристичними подорожами" для нелегальних мігрантів із Західної Азії до Греції та Італії. Окрім того, жертвами протиправної діяльності були не лише моряки, а й інші громадяни, які не мали жодних навичок в судноплавстві", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, більшість українських моряків замість заробітків отримали великі терміни ув’язнення в країнах ЄС, а чимала кількість нелегальних мігрантів гинула у Середземному морі.

Організатор схеми отримував по $2 тис. за кожного завербованого.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 149 КК України (торгівля людьми).

  • Нагадаємо, 30 вересня СБУ викрила угруповання, яке "вербувало" моряків для перевезення нелегалів і вивезло п’ять "партій" українців за кордон.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
Одеса
МВС
прикордонники
торгівля людьми
Читайте також:
24 листопада, 2021 середа
Ф'юрі вигадав, як зірвати бій-реванш Джошуа з Усиком
Газпром
Автор Віталій Портников
24 листопада, 2021 середа
Віталій Портников: "Газпром" знову шантажує Молдову
Порошенко
24 листопада, 2021 середа
Ворог України в Кремлі: Порошенко порадив Зеленському, як консолідувати суспільство перед ймовірним вторгненням російських військ
Київ
+3
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.9
    Купівля 26.9
    Продаж 27.17
  • EUR
    Купівля 30.07
    Продаж 30.49
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
25 листопада
15:45
вибори у Австрії
Близько 11% українців зіштовхувались зі спробами підкупу на виборах, 64,5% не готові "продати" свій голос за жодних обставин, - опитування
15:29
У Ла-Манші потонули 27 мігрантів: Франція та Велика Британія обмінялися звинуваченнями
15:06
Посол України в Німеччині Андрій Мельник
Посол України в ФРН: закликаємо Німеччину відмовитися від газу РФ у випадку нової агресії проти України
15:01
Міхеїл Саакашвілі
МОЗ Грузії: Здоров'я Саакашвілі покращилося, він не потребує лікування за кордоном
14:51
Ексклюзив
У Кракові триває унікальна українсько-польська виставка "Україна. Спільні погляди на взаємини"
14:42
Наталка Діденко
Україну накриє штормовий вітер та нічні морози, - синоптик Наталка Діденко
14:37
Дмитро Кулеба
Кулеба: За відсутності судових рішень санкції проти соратників Януковича зніматимуть
14:33
Ferrexpo очолила рейтинг компаній, дружніх до родин серед підприємств гірничо-металургійної галузі
14:11
підроблені сертифікати
На Вінниччині лікарі й турагенти продавали фейкові COVID-сертифікати по €250
13:58
Дмитро Кулеба
Україна буде обговорювати постачання зброї з новим урядом Німеччини, - Кулеба
13:55
діти
На Луганщині п’ятеро вихованців школи-інтернату потрапили до лікарні з отруєнням
13:21
Головою Інтерполу вибрали генерала з ОАЕ, якого звинувачували у тортурах
13:12
ботоферма
На Херсонщині викрили ботоферму спецслужб РФ: 20 тис. акаунтів здійснювали інформатаки проти України
13:07
"Марш жінок" у Києві, 8 березня 2021 року
Британія закликала Україну ратифікувати Стамбульську конвенцію
13:02
Шефір Волошин
В івано-франківського депутата провели обшуки у справі про замах на Сергія Шефіра
13:02
Оновлено
МВФ
В Україні розпочало роботу Бюро економічної безпеки
12:50
Володимир Зеленський
В Україні з'явиться нова державна авіакомпанія: Зеленський розкрив назву
12:42
У Росії на шахті в Кузбасі стався вибух: щонайменше 11 загиблих і десятки постраждалих
12:13
Дмитро Кулеба
Напад на Україну буде занадто дорого коштувати Росії, - Кулеба
12:00
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Віталій Портников: Корпоратив - це ж святе
11:59
СБУ провела антитерористичні навчання в ООС: звільнювали "заручників" та нейтралізували "терористів"
11:52
Група з 200 мігрантів штурмувала кордон Польщі поблизу Черемчі
11:39
Софія Федина
"Є ймовірність, що Зеленський оголосить або про надзвичайний стан, або якісь дострокові вибори", − Софія Федина
11:39
PR
Експерти credit7.ua розповіли причини зростання попиту послуги МФО
11:31
Космічна рентгенівська обсерваторія "Чандра"
Телескоп NASA показав дві галактики у сузір'ї Мікроскопа
11:29
У напрямку Чорного моря рухається ракетний есмінець ВМС США
11:27
У Кремлі попередили про нову "червону" лінію в разі вступу України в НАТО
11:04
Валентин Наливайченко
"Це вершина цинізму і лицемірства": Наливайченко заявив, що готує звернення до НАБУ з вимогою розслідувати святкування ювілею Єрмака
10:56
Ексклюзив
Чорна п'ятниця
Чорна п’ятниця-2021: Чого очікують споживачі та продавці
10:50
Міжнародна група закликала Іран повністю сплатити репарації за збиття літака МАУ
10:43
Андрій Добрянський
"Ніколи в США так багато не говорили про Україну, як зараз", − Андрій Добрянський
10:41
У Сомалі стався вибух: п'ятеро людей загинуло
10:36
Тарас Кремінь
"Слуги народу" зареєстрували проєкт, яким розпочали атаку на мовний закон та уповноваженого із захисту держмови, - активісти
10:01
коронавірус
У Києві та трьох областях "червоної" зони лише один COVID-показник не в нормі
09:55
Ігор Романенко
"Росія почне вторгнення в Україну з повітря", − генерал-лейтенант Ігор Романенко
09:40
коронавірус
Науковці Великої Британії виявили новий COVID-штам: має 32 мутації
09:22
гроші, зарплата, заборгованість
Курс валют: долар продовжує зростати
09:13
Загроза вторгнення РФ на українські території: у Держдепі США заявили про підготовку до "непередбачених обставин"
08:57
ОБСЄ
За добу спостерігачі ОБСЄ зафіксували понад 700 порушень "тиші" на Сході України
08:38
погода, хмарність, туман, осінь
В Україні будуть тумани, ожеледиця та +9°C: прогноз на 25 дистопада
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV