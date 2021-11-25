По $2 тис. за людину: одеські прикордонники заблокували міжнародний канал торгівлі людьми

Про це повідомляє пресслужба МВС.



Правоохоронці встановили, що зловмисник родом з Херсонщини вербував українських моряків, які мали проблеми з дозвільними документами та перебували у скрутному становищі. Разом зі спільниками за кордоном він обіцяв вирішити "питання" щодо влаштування їх на високооплачувану роботу на суднах далекого плавання за кордоном.



"Зрештою, місцем роботи цих моряків ставали яхти, які займалися "туристичними подорожами" для нелегальних мігрантів із Західної Азії до Греції та Італії. Окрім того, жертвами протиправної діяльності були не лише моряки, а й інші громадяни, які не мали жодних навичок в судноплавстві", - йдеться в повідомленні.



За даними слідства, більшість українських моряків замість заробітків отримали великі терміни ув’язнення в країнах ЄС, а чимала кількість нелегальних мігрантів гинула у Середземному морі.



Організатор схеми отримував по $2 тис. за кожного завербованого.



Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 149 КК України (торгівля людьми).

Нагадаємо, 30 вересня СБУ викрила угруповання, яке "вербувало" моряків для перевезення нелегалів і вивезло п’ять "партій" українців за кордон.