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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Майже кожна російська ракета, яка атакує Україну, може нести ядерний боєзаряд, - дослідниця ядерної енергетики
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Майже кожна російська ракета, яка атакує Україну, може нести ядерний боєзаряд, - дослідниця ядерної енергетики

6 січня, 2023 п'ятниця
12:44
війна з Росією Кинджал

Дослідниця ядерної енергетики Гарвардського університету Мар’яна Буджерин розповіла, що Росія використовує для ударів по території України ракети, які можуть нести ядерний боєзаряд

Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо"

"Росія має величезний ядерний арсенал. В них є стільки ж боєголовок, як і в США. Їхні ядерні сили вирівнялись в 70-х роках, а потім вони пропорційно зменшувались. Зараз в Росії є понад 1500 стратегічних ядерних боєголовок. З тактичної ядерної зброї, настільки мені відомо, в Росії є понад 2000 боєголовок", - розповіла Буджерин.

Експертка наголосила, що в Росії є кілька типів ракет подвійного призначення.

"В Росії заявляють, що їхня ядерна зброя не є розгорнутою. Тобто вона знаходиться на центральних спеціальних складах. Нам й західним розвідкам чудово відомо про місцеперебування цих складів. Проте сам факт, що вони є і є носії ядерної зброї створює небезпеку. І Росія вже відкрито застосовує ці носії подвійного значення. Ті ж самі "Іскандери" можуть запускати ядерні й конвенційні засоби ураження. Також ракети "Кинджал" та деякі ракети типу "Х" теж можуть нести ядерний боєзаряд. І це є своєрідним сигналом. Вони використовують ракети для ударів по території України, які можуть нести ядерний боєзаряд", - додала вона.

  • 6 січня Центр національного спротиву повідомив, що на заводі "Кримський титан" зафіксували техніку та підрозділи військ радіаційного, хімічного й біологічного захисту Росії.

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Росія
російська армія
ядерна зброя
окуповані території
окупанти
США
ядерна війна
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