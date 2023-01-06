Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо"

"Росія має величезний ядерний арсенал. В них є стільки ж боєголовок, як і в США. Їхні ядерні сили вирівнялись в 70-х роках, а потім вони пропорційно зменшувались. Зараз в Росії є понад 1500 стратегічних ядерних боєголовок. З тактичної ядерної зброї, настільки мені відомо, в Росії є понад 2000 боєголовок", - розповіла Буджерин.

Експертка наголосила, що в Росії є кілька типів ракет подвійного призначення.

"В Росії заявляють, що їхня ядерна зброя не є розгорнутою. Тобто вона знаходиться на центральних спеціальних складах. Нам й західним розвідкам чудово відомо про місцеперебування цих складів. Проте сам факт, що вони є і є носії ядерної зброї створює небезпеку. І Росія вже відкрито застосовує ці носії подвійного значення. Ті ж самі "Іскандери" можуть запускати ядерні й конвенційні засоби ураження. Також ракети "Кинджал" та деякі ракети типу "Х" теж можуть нести ядерний боєзаряд. І це є своєрідним сигналом. Вони використовують ракети для ударів по території України, які можуть нести ядерний боєзаряд", - додала вона.

6 січня Центр національного спротиву повідомив, що на заводі "Кримський титан" зафіксували техніку та підрозділи військ радіаційного, хімічного й біологічного захисту Росії.

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