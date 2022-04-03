Майже половина українських аптек зачинилися через війну - ВООЗ

Про це повідомила ВООЗ у Twitter.



"За попередніми оцінками, майже 50% аптек в Україні зачинені, а багато медичних працівників або переміщені, або не можуть працювати", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, аптеки України стали отримувати нову партію L-тироксину для лікування щитовидної залози.