Майже у 90% загиблих - кульове поранення в голову: в Бучі виявили ще три братські могили, - мер
На території міста Буча за останню добу виявили ще три братські могили із замордованими місцевими жителями
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на інтервʼю мера Бучі Анатолія Федорука.
За його словами, станом на 6 квітня у Бучі знайшли ще 320 вбитих російськими окупантами цивільних. З тілами наразі працюють криміналісти.
За попередніми даними, кількість виявленеих трупів зростає щоденно.
"Виявляють у приватних садибах, парках, скверах, де була можливість, коли не було обстрілу, прикопувати тіла. Люди намагалися поховати загиблих, щоби собаки не розтягували. Зараз у селах громади у таких тимчасових похованнях щодня знаходимо нові тіла", – розповідає Федорук.
Крім того він зазначає, що більшість бучан загинуло від кульового поранення, а не від осколків.
"Майже 90 відсотків — це кульові поразки, а не осколкові", – стверджує мер.
Стало також відомо, що у Бучі наразі виявили три місця масових поховань. Зокрема це територія підприємства "Украгропостач", де російські окупанти скидали тіла людей із зав'язаними руками. Друге місце - вулиці Вокзальна, Яблунська та дитячий табір "Променистий", де теж знайшли людей із зав'язаними руками та кульовими ранами.
- Нагадаємо, що 6 квітня предстоятель ПЦУ Епіфаній у Бучі поряд з місцевим храмом провів панахиду за розстріляними та закатованими українцями
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