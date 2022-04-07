Майже у 90% загиблих - кульове поранення в голову: в Бучі виявили ще три братські могили, - мер

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на інтервʼю мера Бучі Анатолія Федорука.



За його словами, станом на 6 квітня у Бучі знайшли ще 320 вбитих російськими окупантами цивільних. З тілами наразі працюють криміналісти.

За попередніми даними, кількість виявленеих трупів зростає щоденно.

"Виявляють у приватних садибах, парках, скверах, де була можливість, коли не було обстрілу, прикопувати тіла. Люди намагалися поховати загиблих, щоби собаки не розтягували. Зараз у селах громади у таких тимчасових похованнях щодня знаходимо нові тіла", – розповідає Федорук.



Крім того він зазначає, що більшість бучан загинуло від кульового поранення, а не від осколків.

"Майже 90 відсотків — це кульові поразки, а не осколкові", – стверджує мер.

Стало також відомо, що у Бучі наразі виявили три місця масових поховань. Зокрема це територія підприємства "Украгропостач", де російські окупанти скидали тіла людей із зав'язаними руками. Друге місце - вулиці Вокзальна, Яблунська та дитячий табір "Променистий", де теж знайшли людей із зав'язаними руками та кульовими ранами.

Нагадаємо, що 6 квітня предстоятель ПЦУ Епіфаній у Бучі поряд з місцевим храмом провів панахиду за розстріляними та закатованими українцями

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