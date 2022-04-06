Епіфаній відслужив панахиду за замордованими жителями Бучі

Про це митрополит Епіфаній написав у Twitter.

"Катам, які вбивали мирних жителів, нагадаю: кожен з них особисто дасть відповідь перед Богом. А раніше за це – кожен отримає покарання і за законами цивілізованого світу", - додав митрополит Епіфаній.

Також предстоятель ПЦУ зустрівся з місцевими жителями.





"Сьогодні у Бучі падав дощ. Навіть небо плаче... Слів бракує. Тіло відмовляється рухатись, очі – бачити, а мозок – усвідомлювати, що все це відбулося насправді. Осатанілі кати влаштували пекло на нашій землі. Рашисти наш мальовничий край перетворили на справжню випалену пустелю", - написав митрополит.

Внаслідок російського обстрілу храму ПЦУ в Рубіжному, Луганської області, було поранено двох священників

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