Епіфаній відслужив панахиду за замордованими жителями Бучі
Сьогодні, 6 квітня, предстоятель Православної церкви України Епіфаній у місті Буча поряд з місцевим храмом провів панахиду за розстріляними та закатованими українцями
Про це митрополит Епіфаній написав у Twitter.
"Катам, які вбивали мирних жителів, нагадаю: кожен з них особисто дасть відповідь перед Богом. А раніше за це – кожен отримає покарання і за законами цивілізованого світу", - додав митрополит Епіфаній.
Також предстоятель ПЦУ зустрівся з місцевими жителями.
"Сьогодні у Бучі падав дощ. Навіть небо плаче... Слів бракує. Тіло відмовляється рухатись, очі – бачити, а мозок – усвідомлювати, що все це відбулося насправді. Осатанілі кати влаштували пекло на нашій землі. Рашисти наш мальовничий край перетворили на справжню випалену пустелю", - написав митрополит.
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