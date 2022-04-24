"Майже як більшовики": росіяни забирають в українців зерно й вивозять до окупованого Криму, - Центр при РНБО
Окупанти викрадають в українських фермерів зерно, намагаючись спричинити продовольчу кризу в Україні
Про це повідомив Центр при РНБО.
За інформацією омбудсмана Людмили Денісової, росіяни вивозять до тимчасово окупованого Криму зерно, вкрадене в українських фермерів. Зокрема, вони пограбували Новоолексіївський елеватор і відвезли зерно на півострів. Це підтверджують слова мешканців Севастополя про те, що кілька днів тому запрацював морський термінал з перевалки зерна, запасів якого в Криму не існує.
Також, на Херсонщині окупанти дозволили фермерам сіяти тільки зерно та соняшник, і те за умови безкоштовно віддавати 70% майбутнього врожаю окупантам. Більшість людей відмовляється від такої співпраці з росіянами.
"Не хочеться проводити паралелі, але майже так само чинили в Україні більшовики", - зауважили в центрі протидії дезінформації.
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