McDonald's невдовзі відновить роботу ресторанів у Дніпрі та Одесі
2 березня пресслужба МакДональдзу заявила, що готується до відновлення роботи закладів швидкого харчування у Дніпрі та Одесі
Про це інформує McDonald's.
"Понад усе ми хочемо бачити, як ви смакуєте улюблені страви, ділитеся ними з друзями та щиро посміхаєтеся. Саме тому ми плануємо відновити роботу деяких ресторанів у південній і східній частинах країни", - наголошує пресслужба.
Повідомляється, що систему постачання вже відновлюють у Дніпрі та Одесі. Тому невдовзі заклади швидкого харчування відкриються для жителів цих міст.
Відкриті заклади McDonald's в Україні.
Нагадаємо, 23 грудня 2022 року поблизу Оболонської набережної у столиці відкрили ще один новий заклад швидкого харчування McDonald's.
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