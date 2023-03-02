McDonald's невдовзі відновить роботу ресторанів у Дніпрі та Одесі

Про це інформує McDonald's.

"Понад усе ми хочемо бачити, як ви смакуєте улюблені страви, ділитеся ними з друзями та щиро посміхаєтеся. Саме тому ми плануємо відновити роботу деяких ресторанів у південній і східній частинах країни", - наголошує пресслужба.

Повідомляється, що систему постачання вже відновлюють у Дніпрі та Одесі. Тому невдовзі заклади швидкого харчування відкриються для жителів цих міст.

Відкриті заклади McDonald's в Україні.

Нагадаємо, 23 грудня 2022 року поблизу Оболонської набережної у столиці відкрили ще один новий заклад швидкого харчування McDonald's.