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Медикаменти, фільтри для води та ковдри: Сербія передала гумдопомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС

31 серпня, 2023 четвер
16:53
Війна з Росією Сербія, допомога Україні, Каховська ГЕС, світ

Сербія передала 14 вантажівок з гуманітарною допомогою, до якої увійшли медикаменти, питна вода, фільтри для води, ковдри тощо, для постраждалих від підриву російськими терористами дамби Каховської ГЕС

Офіційна церемонія передачі відбулась 30 серпня за участі прем’єр-міністра Республіки Сербія Ани Брнабич та інших високопосадовців, повідомляє посольство України в Сербії у фейсбуці.

"Уряд Сербії взяв участь у загальноєвропейській акції гуманітарної допомоги цивільному населенню України та виділив гуманітарну допомогу для постраждалих внаслідок підриву російськими терористами дамби Каховської ГЕС мешканців Херсонської області", - поінформували у диппредставництві.

На брифінгу перед відправкою вантажу з короткими промовами виступили очільниця сербського уряду та глава Делегації ЄС в Республіці Сербія Е.Жофре, які запевнили у незмінності своїх намірів та рішучості й надалі надавати необхідну допомогу українському народу в трагічні дні російської навали.

Посол України в Сербії Володимир Толкач подякував сербській стороні за надану допомогу та впевненість у спільному європейському майбутньому.

  • Прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич під час виступу в онлайн-саміті Кримської платформи заявила про готовність брати участь у повоєнній відбудові України та підтримувати її європейську інтеграцію.
Сербія
допомога Україні
Каховська ГЕС
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