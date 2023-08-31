Медикаменти, фільтри для води та ковдри: Сербія передала гумдопомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС

Офіційна церемонія передачі відбулась 30 серпня за участі прем’єр-міністра Республіки Сербія Ани Брнабич та інших високопосадовців, повідомляє посольство України в Сербії у фейсбуці.

"Уряд Сербії взяв участь у загальноєвропейській акції гуманітарної допомоги цивільному населенню України та виділив гуманітарну допомогу для постраждалих внаслідок підриву російськими терористами дамби Каховської ГЕС мешканців Херсонської області", - поінформували у диппредставництві.

На брифінгу перед відправкою вантажу з короткими промовами виступили очільниця сербського уряду та глава Делегації ЄС в Республіці Сербія Е.Жофре, які запевнили у незмінності своїх намірів та рішучості й надалі надавати необхідну допомогу українському народу в трагічні дні російської навали.

Посол України в Сербії Володимир Толкач подякував сербській стороні за надану допомогу та впевненість у спільному європейському майбутньому.