Про це Медведєв написав у telegram.

За словами колишнього президента Росії, у разі тотальної заборони експорту товарів з РФ, Москва вживатиме зустрічних заходів, зокрема, вийде із "зернової угоди".

"Ідея недоумків з G7 про тотальну заборону експорту товарів до нашої країни за умовчанням прекрасна тим, що має на увазі й зустрічне припинення імпорту товарів з нашої країни за найбільш чутливими для G7 категоріями. У цьому випадку для них закінчиться зернова угода та багато іншого, чого вони потребують", - написав Медведєв.