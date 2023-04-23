Медведєв "налякав" країни G7 наслідками тотальної заборони експорту до РФ
Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що у разі повної заборони країнами G7 експорту товарів до Росії Москва вживатиме зустрічних заходів
Про це Медведєв написав у telegram.
За словами колишнього президента Росії, у разі тотальної заборони експорту товарів з РФ, Москва вживатиме зустрічних заходів, зокрема, вийде із "зернової угоди".
"Ідея недоумків з G7 про тотальну заборону експорту товарів до нашої країни за умовчанням прекрасна тим, що має на увазі й зустрічне припинення імпорту товарів з нашої країни за найбільш чутливими для G7 категоріями. У цьому випадку для них закінчиться зернова угода та багато іншого, чого вони потребують", - написав Медведєв.
- 20 квітня стало відомо, що країни G7 розглядають майже повну заборону експорту до РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.69
Купівля 37.69Продаж 38.45
-
EUR
Купівля 40.96Продаж 41.93
- Актуальне
- Важливе