У Запоріжжі лікарі врятували сім життів завдяки двом посмертним донорам

Про це йдеться у пресрелізі Запорізької обласної клінічної лікарні.

Посмертними донорами стали 18-річний хлопець та 67-річна жінка. Родини обох загиблих ухвалили рішення дати згоду на донорство. Придатними для пересадки виявилися серце, чотири нирки та дві печінки.

Так, 15 лютого безпосередньо в Запорізькій обласній клінічній лікарні одна нирка була трансплантована 46-річній жінці, яка багато років боролася з нирковою недостатністю. За словами лікаря Євгена Гайдаржі, нова нирка запрацювала ще під час операції: кров почала надходити до органу, а разом із нею – перші ознаки його функціонування.

Також у лікарні хірург і трансплантолог Інституту серця Гаврило Ковтун пересадив серце 20-річній дівчині з Києва, у якої діагностували кардіоміопатію – захворювання, яке призводить до втрати серцем здатності нормально перекачувати кров.

Оскільки час для пересадки серця обмежений, фахівці прийняли рішення оперувати дівчину саме на базі Запорізької обласної клінічної лікарні. Так пацієнтка отримала нове серце одразу після вилучення в донора.

Фото: Запорізька обласна клінічна лікарня

Ще два органи того ж дня були доставлені для трансплантації у лікарнях інших міст.

Зокрема, в Києві печінку пересадили пацієнту з первинним склерозуючим холангітом – важким хронічним захворюванням печінки, яке може призводити до цирозу чи раку. За словами медиків, вже наступного дня після операції пацієнт самостійно підводився з ліжка.

Також у Львові нову нирку отримав молодий чоловік, який тривалий час перебував на гемодіалізі та потребував термінової пересадки через поганий стан судин внаслідок регулярного встановлення фістул для цих процедур.

"Весь процес трансплантації пройшов успішно. Перша нирка запрацювала відразу після зшивання судин, пацієнтка почувається добре. Друга нирка, пересаджена хлопцю зі Львова, теж функціонує, хоча була без кровопостачання 15 годин. Серце відразу запрацювало, пацієнтка в Києві готується до виписки. Чоловік із пересадженою печінкою також має позитивну динаміку", – розповів Євген Гайдаржі.

Наприкінці лютого нирки та печінку від одного донора завдяки роботі лікарів Запорізької обласної клінічної лікарні отримали два реципієнти з Запоріжжя та один із Києва.