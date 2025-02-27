Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Медицина У Запоріжжі лікарі врятували сім життів завдяки двом посмертним донорам

У Запоріжжі лікарі врятували сім життів завдяки двом посмертним донорам

Юлія Лаврук
27 лютого, 2025 четвер
13:19
Медицина

Протягом лютого в Запорізькій обласній клінічній лікарні вдалося врятувати життя сімох людей із Києва, Львова та Запоріжжя завдяки двом посмертним донорам

Зміст

Про це йдеться у пресрелізі Запорізької обласної клінічної лікарні.

Посмертними донорами стали 18-річний хлопець та 67-річна жінка. Родини обох загиблих ухвалили рішення дати згоду на донорство. Придатними для пересадки виявилися серце, чотири нирки та дві печінки.

Так, 15 лютого безпосередньо в Запорізькій обласній клінічній лікарні одна нирка була трансплантована 46-річній жінці, яка багато років боролася з нирковою недостатністю. За словами лікаря Євгена Гайдаржі, нова нирка запрацювала ще під час операції: кров почала надходити до органу, а разом із нею – перші ознаки його функціонування.

Також у лікарні хірург і трансплантолог Інституту серця Гаврило Ковтун пересадив серце 20-річній дівчині з Києва, у якої діагностували кардіоміопатію – захворювання, яке призводить до втрати серцем здатності нормально перекачувати кров. 

Оскільки час для пересадки серця обмежений, фахівці прийняли рішення оперувати дівчину саме на базі Запорізької обласної клінічної лікарні. Так пацієнтка отримала нове серце одразу після вилучення в донора.

Фото: Запорізька обласна клінічна лікарня

Ще два органи того ж дня були доставлені для трансплантації у лікарнях інших міст.

Зокрема, в Києві печінку пересадили пацієнту з первинним склерозуючим холангітом – важким хронічним захворюванням печінки, яке може призводити до цирозу чи раку. За словами медиків, вже наступного дня після операції пацієнт самостійно підводився з ліжка.

Також у Львові нову нирку отримав молодий чоловік, який тривалий час перебував на гемодіалізі та потребував термінової пересадки через поганий стан судин внаслідок регулярного встановлення фістул для цих процедур.

"Весь процес трансплантації пройшов успішно. Перша нирка запрацювала відразу після зшивання судин, пацієнтка почувається добре. Друга нирка, пересаджена хлопцю зі Львова, теж функціонує, хоча була без кровопостачання 15 годин. Серце відразу запрацювало, пацієнтка в Києві готується до виписки. Чоловік із пересадженою печінкою також має позитивну динаміку", – розповів Євген Гайдаржі.

Наприкінці лютого нирки та печінку від одного донора завдяки роботі лікарів Запорізької обласної клінічної лікарні отримали два реципієнти з Запоріжжя та один із Києва.

  • У грудні 2024 року Україна вперше закупила донорську шкіру на замовлення Міністерства охорони здоров'я: вартість алотрансплантатів становить понад 8,4 мільйона гривень.
Теги:
Новини
Здоров'я
Запоріжжя
Львів
лікарі
новини Києва
Читайте також:
Україна США
Автор Дар'я Куркіна
25 лютого, 2025 вiвторок
Україна узгодила оновлену угоду зі США щодо рідкісноземельних мінералів, - FT
Зеленський і Трамп
Автор Віталій Бесараб
26 лютого, 2025 середа
Не варто очікувати нових пакетів військової допомоги від адміністрації Трампа, - Згурець
Марко Рубіо
Автор Дар'я Куркіна
25 лютого, 2025 вiвторок
"США звернулися з власним дуже справедливим варіантом": Рубіо пояснив, чому Вашингтон не підтримав резолюцію в ООН щодо України
Київ
+3.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.38
    Купівля 41.38
    Продаж 41.87
  • EUR
    Купівля 43.32
    Продаж 43.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
27 лютого
14:06
Олексій Гончаренко
Влада бачить величезне обурення в суспільстві, - Гончаренко про тиск на опозицію
14:00
OPINION
Дивно сприймати план Маршалла за благодійність США
13:59
Замінюють генератори: збір на безшумні, протиударні зарядні станції
13:35
Юлія Свириденко
Уряд уповноважив підписати рамкову угоду зі США про копалини Свириденко та Сибігу
13:30
Володимир Зеленський
Зеленський дорогою до США відвідає Ірландію, - The Guardian
13:13
сніг, мокрий сніг
Дощ, мокрий сніг і рвучкий вітер: прогноз погоди на останній день зими від Наталки Діденко
12:54
Стела на в'їзді в Покровськ
"Окупанти виснажуються": в ОСУВ "Хортиця" розповіли про ситуацію біля Покровська
12:48
Оновлено
Переговри США та РФ в Саудівській Аравії, Марко Рубіо та Сергій Лавров
У Стамбулі стартували перемовини між РФ та США
12:40
Рустем Умєров і Себастьян Лекорню
Франція обговорює з Україною видобуток корисних копалин для її оборонної промисловості
12:24
Кирило Буданов
Професійна армія була винищена в період десь до 2023 року, далі Росія воює мобілізованими, – Буданов
12:22
Дмитро Пєсков
У Кремлі відмовляються обговорювати статус регіонів України, які "записані в конституції РФ"
12:10
Кирило Буданов
Дійти швидко до перемир'я – реально, але дійти до миру – ні, – Буданов
12:00
OPINION
Путін не хоче перемовин. Безпека Європи цілковито залежить від українського солдата
11:55
Джин Гекман і Бетсі Аракава
Оскароносного актора Джина Гекмана і його дружину знайшли мертвими в будинку в Нью-Мексико
11:30
Ігор Коломойський, суд
Коломойський програв у Верховному суді справу щодо націоналізації ПриватБанку
11:23
Огляд
світ, міжнародний огляд
ЄС стурбований відсутністю гарантій безпеки для України від Трампа, без них Росія може напасти знову. Акценти світових ЗМІ 27 лютого
10:51
долар євро валюта обмін
Курс валют на 27 лютого: скільки коштують долар та євро на чорному ринку
10:49
Оновлено
Андрій Гнатов
Умєров призначив Гнатова заступником начальника Генштабу ЗСУ
10:46
електроенергія
Енергетики повернули світло для понад 31 тис. українців: ситуація в енергосистемі 27 лютого
10:31
Кирило Буданов
День війни проти України коштує росіянам майже $1 млрд, - Буданов
10:20
Ексклюзив
ЗСУ, Донецька область, 22 лютого 2025 р.
Успішна оборона Часового Яру сьогодні під великим питанням, - військовий експерт Снєгирьов
10:19
Хотів знеструмити лікарні та військові частини: на Кіровоградщині затримали агента ФСБ
10:05
OPINION
Рейтинги Трампа починають рухатися вниз
09:53
Родичі жертв рейсу MH17 вимагають визнання РФ відповідальності за збиття літака як частину мирної угоди
09:48
паспорт
У Мінкульті з 3 березня тимчасово припинять видавати дозвіл митцям на виїзд за кордон
09:44
Російські школярі привітали окупантів із днем ССО РФ емблемою українських воїнів
09:25
Сирський відвідав бригади, які воюють на Новопавлівському напрямку
09:25
На фото: Юлія Юріна з YUKO
Співачці Юлії Юріній знову відмовили в отриманні українського громадянства
09:17
ЗСУ, ППО
Сили ППО вночі знищили 90 зі 166 російських БПЛА
09:06
Ексклюзив
Дональд Трамп і Володимир Путін
Фактично РФ пропонує США спільно мародерити на ТОТ України, - ексголова Луганської ОВА Гайдай
09:03
Павло Кириленко
"Схеми" дізналися, хто вніс 30 млн грн застави за Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні
08:45
Дональд Трамп
Трамп відмовився відповідати, чи дозволять США коли-небудь Китаю встановити контроль над Тайванем
08:43
Оновлено
швидка допомога
У Херсоні росіяни атакували дроном автівку швидкої, яка їхала на виклик: постраждали фельдшерка і водій
08:28
Оновлено
За минулу добу на фронті відбулося 110 боїв: українські воїни зупинили 33 штурми на Покровському напрямку
08:19
Оновлено
Фрідріх Мерц
"Разом досягнемо великих успіхів для ЄС": Мерц провів зустріч з Макроном
08:18
Ексклюзив
Покровськ
У Покровську залишається 6650 цивільних мешканців, більшість перебралась у приватний сектор, - журналістка Бірюкова
08:12
Оновлено
Минулої доби росіяни вбили сімох мирних жителів Донеччини, є поранені
08:02
OPINION
Жодного реального прогресу в Трампа з Путіним немає: президент США погрожує російському диктатору 
07:53
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна
Здається, що Трамп не дуже серйозно сприймає злочини Путіна в Україні, - очільник МЗС Естонії
07:34
Apple усунула збій у iPhone, який змінював "Трамп" на "расист"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV