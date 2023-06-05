Про це повідомив у Facebook голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв.

"Розпочали історичну процедуру як для кримськотатарського народу, так і для України та корінних народів світу. Відповідно до ПОРЯДКУ закріплення правового статусу представницького органу корінного народу України та закону України про корінні народи України подали перший пакет документів щодо закріплення правового статусу Меджлісу кримськотатарського народу у Державну службу України з етнополітики та свободи совісті", - написав Барієв.

Голова Кримськотатарського ресурсного центру висловив сподівання на отримання результату найближчим часом.

Довідка. Меджліс кримськотатарського народу - представницький орган кримських татар, подібний до парламенту. Є виконавчим органом Курултая кримськотатарського народу (національного зібрання - вищого представницького повноважного органу кримськотатарського народу) і обирається з його членів.

Від заснування до листопада 2013 року головою Меджлісу був політичний та громадський діяч, правозахисник, учасник дисидентського руху, політв'язень Мустафа Джемілєв. З листопада 2013 головою Меджлісу є політик і громадський діяч, народний депутат України III—V та VIII скликань Рефат Чубаров.

У 2016 році РФ визнала Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією та заборонила його на своїй території.