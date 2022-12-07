Меджліс закликав виключити Росію з ПАЧЕС

Про це йдеться в офіційній заяві голови меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, яку він опублікував у себе на фейсбуці.

Зазначають, що серед 12 країн-членів ПАЧЕС присутня Росія, яка представлена в асамблеї депутатами держдуми РФ та членами ради Федерації. У 2014 році вони особисто голосували за вторгнення Росії на територію України, що призвело до окупації Кримі та спроб його анексувати, які тривають уже дев'ятий рік. Також зазначають, що представники Росії підтримали повномасштабне вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року.

Крім того, члени національної делегації Росії в ПАЧЕС внесені до санкційних списків країн Європи, США, а також України, Канади, Японії та інших.

"Особливо цинічним викликом для ПАЧЕС є те, що до складу національної делегації Росії внесений Михайло Шеремет, мешканець тимчасово окупованого Росією Криму, який активно підтримав у лютому 2014 року російську агресію проти України і особисто брав участь у злочинних насильницьких діях, спрямованих на забезпечення російського військового вторгнення та окупації Автономної Республік Крим та міста Севастополю", - зазначають у заяві меджлісу.

Також у тексті заяви наголошують, що Шеремет - керівник проросійського парамілітарного формування "Народное ополчение", яке було створене напередодні вторгнення російської армії до Криму. Його обґрунтовано підозрюють співучасті в насильницькому викраденні та вбивстві кримського татарина, громадянина України Решата Аметова, якому посмертно присвоїли звання Героя України.

У зв'язку з російсько-українською війною, яка триває вже дев'ятий рік, окупацією Криму та спробами його анексії, жорстоким переслідуванням корінного народу півострова, а також з урахуванням обстрілів мирних мешканців і цивільної інфраструктури усієї України під час повномасштабного вторгнення РФ та неодноразових спроб проведення виборів у тимчасово окупованому Криму президія меджлісу закликає учасників ПАЧЕС позбавити Росію членства в асамблеї.

"Президія меджлісу кримськотатарського народу закликає національні делегації держав-членів ПАЧЕС підтвердити прихильність до норм та принципів міжнародного права, зокрема зазначених у Статуті ООН, а також у Декларації про створення Парламентської асамблеї чорноморського економічного співробітництва (26 лютого 1993 року) та схвалити рішення про припинення членства російської федерації у ПАЧЕС", - ідеться в заяві.

28 листопада Рефат Чубаров повідомив, що суд РФ виніс вироки трьом журналістам та двом активістам кримськотатарського національного руху.

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